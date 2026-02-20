НБУ вилучає з обігу "старі" гривні: якими банкнотами тепер не можна буде платити

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень замінюються на відповідні обігові монети / © pixabay.com

Реклама

Від 2 березня 2026 року Національний банк України (НБУ) повністю вилучає з готівкового обігу старі банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років. Їх замінять відповідними металевими монетами по всій території держави для оптимізації фінансових витрат.

Про це повідомляє НБУ.

Що зміниться у розрахунках

Від початку весни зазначені дрібні банкноти остаточно перестануть бути офіційним засобом платежу. Це означає, що ними більше неможливо буде розрахуватися в магазинах, аптеках, транспорті чи закладах сфери послуг. Усі торговельні мережі та фінансові установи припинять приймати їх для будь-яких платіжних операцій.

Реклама

За даними регулятора, паперові банкноти цих номіналів вже майже не зустрічаються у повсякденному обігу, а їхній середній термін придатності становить лише близько 2,5 років, через що більшість із них є критично зношеними. Натомість металеві гроші можуть служити значно довше — від 20 до 25 років.

Де і як обміняти старі купюри

Громадянам не варто хвилюватися, адже держава передбачила достатньо часу для безкоштовного обміну старих грошей на актуальні монети чи банкноти інших номіналів. Зробити це можна буде без жодних комісій чи обмежень в усіх відділеннях українських банків до 26 лютого 2027 року.

В уповноважених установах, таких як Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ, процедура обміну триватиме довше — до 28 лютого 2029 року включно. А безпосередньо в Національному банку послуга наразі залишається безстроковою.

«Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам», — підкреслити в НБУ.

Реклама

Нагадаємо, НБУ ухвалив важливе рішення щодо банківських платежів. Клієнти банків тепер можуть побачити статус платіжної операції.