- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
НБУ випустить унікальну восьмикутну срібну монету: що відомо
НБУ випустить нову срібну монету «Олександра Екстер».
Нацбанк України анонсував вихід нової пам’ятної монети «Український авангард. Олександра Екстер», реліз якої заплановано на травень. Випуск присвячений співзасновниці стилю ар-деко та одній із найяскравіших представниць українського авангарду.
Про це повідомили у НБУ.
Новинка вирізняється нестандартною восьмикутною формою. Для її виготовлення використано срібло 999 проби. Основні параметри монети:
номінал — 10 гривень;
маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 грама;
запланований тираж — до 10 000 екземплярів.
Випуск продовжує тематичну серію, яку Національний банк започаткував у 2005 році. За цей час до колекції увійшла низка монет, що відображають культурну спадщину України. Серед найбільш відомих попередніх екземплярів — «Щедрик», «Українська писанка», «Гопак», «Сорочинський ярмарок» та «Український балет».
Олександра Екстер, якій присвячено новий випуск, увійшла в історію мистецтва як реформаторка театрального костюма та одна з лідерок світового авангардного руху, що тісно пов’язала свою творчість з Києвом.
Нагадаємо, до великодніх свят в Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету «Великодня радість. Писанка». Вона є продовження серії від НБУ «Українська спадщина».
Раніше ми писали, українці можуть добре заробити, продавши деякі старі 10-копійчані монети. Через свої особливості вони високо цінуються серед колекціонерів — настільки, що ті готові платити за них тисячі гривень.