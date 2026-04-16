НБУ випустить унікальну восьмикутну срібну монету: що відомо

Нацбанк України анонсував вихід нової пам’ятної монети «Український авангард. Олександра Екстер», реліз якої заплановано на травень. Випуск присвячений співзасновниці стилю ар-деко та одній із найяскравіших представниць українського авангарду.

Новинка вирізняється нестандартною восьмикутною формою. Для її виготовлення використано срібло 999 проби. Основні параметри монети:

номінал — 10 гривень;

маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 грама;

запланований тираж — до 10 000 екземплярів.

Випуск продовжує тематичну серію, яку Національний банк започаткував у 2005 році. За цей час до колекції увійшла низка монет, що відображають культурну спадщину України. Серед найбільш відомих попередніх екземплярів — «Щедрик», «Українська писанка», «Гопак», «Сорочинський ярмарок» та «Український балет».

Олександра Екстер, якій присвячено новий випуск, увійшла в історію мистецтва як реформаторка театрального костюма та одна з лідерок світового авангардного руху, що тісно пов’язала свою творчість з Києвом.

