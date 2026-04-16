ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

НБУ випустить унікальну восьмикутну срібну монету: що відомо

НБУ випустить нову срібну монету «Олександра Екстер».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Монети (ілюстративне фото) / © Національний банк України

Нацбанк України анонсував вихід нової пам’ятної монети «Український авангард. Олександра Екстер», реліз якої заплановано на травень. Випуск присвячений співзасновниці стилю ар-деко та одній із найяскравіших представниць українського авангарду.

Про це повідомили у НБУ.

Новинка вирізняється нестандартною восьмикутною формою. Для її виготовлення використано срібло 999 проби. Основні параметри монети:

  • номінал — 10 гривень;

  • маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 грама;

  • запланований тираж — до 10 000 екземплярів.

Випуск продовжує тематичну серію, яку Національний банк започаткував у 2005 році. За цей час до колекції увійшла низка монет, що відображають культурну спадщину України. Серед найбільш відомих попередніх екземплярів — «Щедрик», «Українська писанка», «Гопак», «Сорочинський ярмарок» та «Український балет».

Олександра Екстер, якій присвячено новий випуск, увійшла в історію мистецтва як реформаторка театрального костюма та одна з лідерок світового авангардного руху, що тісно пов’язала свою творчість з Києвом.

Нагадаємо, до великодніх свят в Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету «Великодня радість. Писанка». Вона є продовження серії від НБУ «Українська спадщина».

Раніше ми писали, українці можуть добре заробити, продавши деякі старі 10-копійчані монети. Через свої особливості вони високо цінуються серед колекціонерів — настільки, що ті готові платити за них тисячі гривень.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie