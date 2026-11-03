НБУ випустив монети номіналом 10 гривень, присвячені Криму: який вигляд вони мають

Ролик обігових пам’ятних монет «Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим» / © НБУ

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3 листопада Національний банк України відкрив продаж роликів пам’ятних обігових монет номіналом 10 гривень, присвячених Автономній Республіці Крим. Набір має назву «Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим» і складається з 25 монет.

Про це повідомили в Нацбанку.

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За інформацією Національного банку України, один ролик містить 25 пам’ятних обігових монет номіналом 10 гривень кожна. Таким чином, загальна номінальна вартість набору становить 250 гривень. Під час останнього продажу його ціна становила 458 гривень. Придбати можна не більше одного ролика на одну людину.

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Монету випустили 1 грудня 2025 року. Як пояснювали в НБУ, головна ідея серії — нагадати про єдність українських територій.

«Ми сильні. Ми разом» — це головне повідомлення, яке Національний банк закарбовує в обігових пам’ятних монетах нової серії. Ними нагадуємо, що територіальна цілісність країни як непохитний принцип, закарбований у Конституції України, має залишатися незмінним», — зазначали в установі.

Під час презентації серії голова НБУ Андрій Пишний також наголосив на символічному значенні таких випусків.

«Кожен регіон України має свою історію, але всі ми — соборні та єдині», — сказав він.

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За описом Національного банку України, аверс пам’ятної монети не відрізняється від звичайної монети номіналом 10 гривень. Натомість на реверсі зображено стилізовану мапу України, на дзеркальному тлі якої матовим зображенням виділено Автономну Республіку Крим.

У верхній частині монети по колу викарбувано напис «Автономна Республіка Крим», а внизу — гасло серії «Ми сильні. Ми разом!».

В описі випуску на сайті Нацбанку зазначається, що ролик присвячений Автономній Республіці Крим як невід’ємній частині України.

«Її територіальну належність до України підтверджено міжнародним правом і визнано світовою спільнотою», — наголошують у НБУ.

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© НБУ

Особливим зробили й пакування монет. За інформацією Національного банку, кожен ролик загорнутий у сувенірний папір із логотипом Банкнотно-монетного двору НБУ та фрагментом кримськотатарського орнаменту «Орьнек».

На упаковці також розміщено написи «Банкнотно-монетний двір НБУ», «обігова пам’ятна монета» та назву випуску — «Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим». Окремо вказано кількість монет у ролику — 25 штук, його загальний номінал і графічний знак гривні.

Голова Нацбанку Андрій Пишний під час презентації серії окремо підкреслив, що пам’ятні монети мають не лише практичне, а й символічне значення.

«Монети — це не лише про економіку чи обіг. Це про символи, які формують спільну ідентичність. Так само, як наша вишивка чи пісня, вони нагадують: ми єдині, ми цілісні, ми — моноліт», — зазначив він.

Нагадаємо, у жовтні Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену 100-річчю від дня народження українського економіста, мислителя та громадського діяча Богдана Гаврилишина. Вона продовжила серію «Видатні особистості України».

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