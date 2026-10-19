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ТСН у соціальних мережах

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НБУ випустив нову монету номіналом 2 гривні: кому її присвятили

Національний банк України продовжив серію «Видатні особистості України», випустивши нову пам’ятну монету, присвячену Богдану Гаврилишину.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Нова пам’ятна монета НБУ на честь Богдана Гаврилишина

Нова пам’ятна монета НБУ на честь Богдана Гаврилишина / © НБУ

Національний банк України сьогодні, 19 жовтня, ввів в обіг пам’ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену 100-річчю від дня народження Богдана Гаврилишина — видатного українського економіста, мислителя, громадського діяча та мецената.

Про це повідомили в Нацбанку.

Пам’ятна монета НБУ 2 гривні: який вигляд має монета Богдана Гаврилишина

За даними Національного банку України, монету «100 років від дня народження Богдана Гаврилишина» виготовили з нейзильберу. На її реверсі розмістили портрет економіста, його ім’я та відомий вислів «БУЙНО МРІЙТЕ».

Аверс прикрашає букет із калини, кленового листка та едельвейса. Ці рослини символізують Україну, Канаду та Швейцарію — три країни, які відіграли важливу роль у житті й становленні Гаврилишина.

«Ця флористична метафора відображає життєвий шлях Богдана Гаврилишина, особистість якого сформували саме ці три країни, та символізує вагому присутність українських діячів у світовій науці і культурі», — йдеться в повідомленні НБУ.

Над дизайном монети працювали художник Юрко Гуцуляк і скульптори Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України, а також у банках-дистриб’юторах. Інформацію про початок продажів НБУ рекомендує перевіряти на офіційних сайтах банків.

Хто такий Богдан Гаврилишин і чим він відомий

Богдан Гаврилишин народився на Тернопільщині, але через вимушену еміграцію значну частину життя провів за кордоном. Він жив і працював у Канаді та Швейцарії, зберігаючи зв’язок з Україною.

Гаврилишин очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві та долучився до заснування Європейського форуму менеджменту в Давосі, який згодом став відомий як Всесвітній економічний форум.

«Буйно мріяти, глобально мислити й працювати заради майбутнього України. Такою була життєва філософія Богдана Гаврилишина», — йдеться в повідомленні Національного банку України.

Після проголошення незалежності України економіст брав участь у розбудові держави, консультував українське керівництво з питань державного управління та економічних реформ. Він також сприяв розвитку управлінської освіти й громадянського суспільства.

«Вшановуючи Богдана Гаврилишина, ми згадуємо людину, яка довела: українське коріння не обмежує горизонтів, а знання, сміливість думки та відповідальність здатні змінювати світ», — наголосили в НБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Національний банк України представив нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Купюру присвятили українському поету-шістдесятнику, правозахиснику та політв’язню, який став одним із символів боротьби за свободу й людську гідність.

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