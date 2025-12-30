НБУ випустив нову монету номіналом 20 грн: який вигляд вона має

Національний банк України / © УНІАН

Національний банк України презентував нову пам’ятну золоту монету номіналом у 20 грн, присвячену Архістратигу Михаїлу. Дизайн поєднує класичний релігійний образ із сучасними символами оборони, зокрема патерном «піксель» та силуетами бійців ЗСУ.

Про це повідомив НБУ.

«Традиційно завершуємо черговий нумізматичний рік випуском пам’ятної монети, присвяченої Архістратигу Михаїлу», — йдеться у заяві Нацбанку.

Під час повномасштабного вторгнення образ Архангела Михаїла набув особливої популярності в Україні, насамперед серед воїнів — як чоловіків, так і жінок. Цьому сприяє віра в нього як у небесного покровителя всіх, хто стає на захист правди та справедливості.

Тож цього року НБУ знову випускає пам’ятну монету, яка так сподобалася українцям, але тепер — у золоті.

Монета має номінал 20 грн і виготовлена із золота 900 проби.

Лицьову сторону монети прикрашає лавровий вінок перемоги, розміщений на тлі легендарного українського «пікселя» (ММ-14). На звороті ж центральну фігуру Архістратига Михаїла оточують сучасні образи українського спротиву: силуети бійців ЗСУ, гвинтокрили та протитанкові їжаки. Завершує художню композицію викарбувана шрифтом Василя Чебаника цитата Тараса Шевченка з поеми «Гайдамаки» про силу небесного заступника: «…за нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла».

Тираж монети становитиме до 10 тис. одиниць. Придбати її можна буде від січня 2026 року в Інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банках-дистриб’юторах.

Нагадаємо, раніше НБУ презентував нову серію обігових пам’ятних монет «Ми сильні. Ми разом» номіналом 10 грн, присвячену Криму, Донеччині та Луганщині. Випуск приурочили до річниці Всеукраїнського референдуму 1991 року як символ територіальної цілісності та незламності регіонів, що першими зазнали російської агресії.