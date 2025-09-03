Євро / © Firestock

Національний банк України активно вивчає можливість зміни основної валюти, що формує курс гривні. Наразі цією валютою залишається долар США, але у зв’язку зі зростанням економічних зв’язків з Європейським Союзом, євро може зайняти його місце.

Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, історично в Україні завжди був сильніший фокус на курсі гривні до долара. Однак, після початку повномасштабного вторгнення, торговельні та фінансові відносини з Євросоюзом значно зміцнилися. Більшість імпорту та міжнародної допомоги тепер надходить саме з ЄС та у євро. Це, своєю чергою, впливає на структуру міжнародних резервів України.

Сергій Ніколайчук додав, що НБУ вже робить перші кроки в цьому напрямі. Зокрема, розпочалася публікація даних про платіжний баланс і міжнародні резерви не тільки в доларах, а й у євро та гривні. Це частина підготовки до можливих змін.

Незважаючи на активне вивчення питання, чіткого плану щодо зміни курсоутворювальної валюти поки що немає. Наразі долар США залишається єдиною курсоутворюючою валютою для гривні. За словами представника НБУ, ослаблення долара на світовому ринку цьогоріч навіть частково підвищило конкурентоспроможність українських експортерів. Однак істотного впливу на торговельний баланс від цих змін поки що не очікується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук повідомляв, що в Україні розглядають можливість перейти на євро в разі вступу до Євросоюзу, але НБУ попереджає, що це — довгий і тривалий процес.