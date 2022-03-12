НБУ закликав учасників Віденської ініціативи посилити фінансовий тиск на країну-агресорку

На зустрічі обговорили надання фінансової підтримки Україні та санкції проти РФ.

Національний банк під час позачергового засідання закликав учасників об’єднання "Віденська ініціатива" не лише фінансово підтримати Україну, а й посилити тиск на Росію.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Як зазначається, екстренне засідання було ініційоване учасниками-членами Vienna Initiative з огляду на невідкладну потребу підтримати Україну у зв’язку з російською військовою агресією. Йшлося про надання фінансової підтримки державі та українським біженцям, а також про вплив запроваджених проти РФ санкцій на банківські групи країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.

Сергій Ніколайчук, заступник Голови НБУ, закликав учасників зустрічі приєднатися до протидії агресії рф на фінансовому фронті.

"Деякі з учасників Віденської ініціативи – це банки, які все ще працюють в росії і кажуть, що для них недоцільно виходити з російського ринку. Більше того, деякі установи знаходять способи пом’якшити вплив санкцій. Це, безумовно, опосередковано сприяє воєнній агресії росії та руйнуванню українських міст, вбивствам мирного населення, зокрема дітей та літніх людей.

Сьогодні я звертаюся до всіх вас із проханням не стояти осторонь, поки росія вчиняє військові злочини в Україні. Кожен із вас може зробити свій внесок у припинення кровопролиття та страждань українців, які захищають не лише свою незалежність, а й основні цінності та принципи вільного світу", – наголосив Сергій Ніколайчук.

Керівництво Нацбанку також поінформувало про вжиті заходи для забезпечення безперебійного функціонування фінансової системи держави в умовах воєнного стану та подякувало міжнародним партнерам за вже надану допомогу.

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