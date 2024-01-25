НБУ залишив облікову ставку на рівні 15% та покращив прогноз щодо інфляції

Національний банк України не став змінювати облікову ставку, залишивши її на рівні 15%. Також регулятор покращив прогноз щодо інфляції 2024 року та розраховує на $37 млрд міжнародної допомоги.

Про це повідомив очільник НБУ Андрій Пишний.

2024 року НБУ очікує пришвидшення зростання цін, однак якщо у попередньому прогнозі річна інфляція була 9,8%, то тепер регулятор очікує 8,6%. Негативно вплине вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв. Також на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту та перенесення витрат бізнесу на ціни – зокрема через безпекові ризики та підвищення зарплат.

Очільник регулятора зауважив, що торік інфляція суттєво сповільнилася, зокрема завдяки послідовній монетарній політиці НБУ.

"Попри продовження російської агресії, минулого року інфляційний тиск суттєво знизився. У листопаді інфляція сповільнилася до 5,1% у річному вимірі та залишалася на цьому рівні в грудні", - додав Пишний.

За його словами, послабленню цінового тиску значною мірою сприяли високі врожаї та зниження світових цін на енергоносії. Також важливу роль відігравав мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги.

Водночас сповільнення базової інфляції до 4,9% за підсумками року свідчить і про вагомий вплив послідовної монетарної політики Нацбанку, зокрема заходів із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів. Ці заходи сприяли поліпшенню курсових та інфляційних очікувань. Міжнародна допомога дещо знизиться цьогоріч, але це було очікуваним, вказують у Нацбанку.

За базовим сценарієм регулятор очікує $37 млрд фінансової допомоги (2023 року було $42,5 млрд). Ця допомога від партнерів залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в країну й надалі, зазначив очільник НБУ.

Нагадаємо, 2 червня 2022 року НБУ підвищив облікову ставку до 25% після трьох місяців її фіксації на рівні 10%. Це рішення стало відповіддю регулятора на прискорення інфляції майже до 17% та тенденцію на перетік гривневих активів у валюту.

21 липня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня у червні.

У грудні 2021 року Національний банк України уже підвищував облікову ставку з 8,5% до 9% річних. Зростати облікова ставка почала від 5 березня 2021 року, коли її розмір було збільшено з 6,0% до 6,5% річних.

Облікова ставка – це орієнтир вартості грошей в економіці. Чим вища облікова ставка, тим дорожче коштує валюта і навпаки. У випадку, коли важливо приборкати інфляцію, як зараз, облікову ставку підвищують. Коли облікова ставка підвищується, зростають ставки й за депозитами і кредитами. Відповідно, стає вигідніше заощаджувати в гривні. Це знижує тиск на ціни.

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