Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

НБУ запевняє, що курс валют залишатиметься без змін

Дата публікації
Перегляди
239
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
НБУ запевняє, що курс валют залишатиметься без змін

Фото: Associated Press

У серпні резерви Національного банку склали понад 25 мільярдів доларів.

У порівнянні з липнем вони виросли на понад 15%.

Про це повідомив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"Станом на сьогодні Україна отримала понад 18 мільярдів доларів. Планово до кінця року очікуємо збільшення суми на ще 12 мільярдів", — сказав він.

Він зазначив, що на збільшення резервів позитивно вплинули зовнішні надходження, зокрема те, що уряд отримав 4,8 мільярда доларів. Вже зараз Україна розраховує на нову програму співпрацю зі Міжнародним валютним фондом та значно більші суми допомоги.

Заступник голови Ради НБУ наголосив, що негативно на курс гривні може вплинути затягування у часі війни, невчасна міжнародна допомога, низькі ставки дохідності по облігаціях внутрішньої державної позики.

"Ризики на валютному ринку контрольовані. Курс залишатиметься без змін. А враховуючи досвід НБУ, ситуація буде контрольована", — додав Фурман.

Раніше стало відомо, що Національний банк України дозволив банкам продавати клієнтам весь обсяг придбаної у громадян безготівкової валюти.

Заморожена гривня: чи відпустить Нацбанк її у вільне плавання?

Заморожена гривня: чи відпустить Нацбанк її у вільне плавання?

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація