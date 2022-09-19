НБУ запевняє, що курс валют залишатиметься без змін

У порівнянні з липнем вони виросли на понад 15%.

Про це повідомив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"Станом на сьогодні Україна отримала понад 18 мільярдів доларів. Планово до кінця року очікуємо збільшення суми на ще 12 мільярдів", — сказав він.

Він зазначив, що на збільшення резервів позитивно вплинули зовнішні надходження, зокрема те, що уряд отримав 4,8 мільярда доларів. Вже зараз Україна розраховує на нову програму співпрацю зі Міжнародним валютним фондом та значно більші суми допомоги.

Заступник голови Ради НБУ наголосив, що негативно на курс гривні може вплинути затягування у часі війни, невчасна міжнародна допомога, низькі ставки дохідності по облігаціях внутрішньої державної позики.

"Ризики на валютному ринку контрольовані. Курс залишатиметься без змін. А враховуючи досвід НБУ, ситуація буде контрольована", — додав Фурман.

Раніше стало відомо, що Національний банк України дозволив банкам продавати клієнтам весь обсяг придбаної у громадян безготівкової валюти.

Заморожена гривня: чи відпустить Нацбанк її у вільне плавання?

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