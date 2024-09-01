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НБУ запровадив нові правила для супермаркетів щодо готівкових розрахунків

НБУ запровадив нові правила для супермаркетів щодо готівкових розрахунків

В Україні діють нові правила для супермаркетів щодо готівкових розрахунків / Фото: Pexels

Правила починають діяти від 1 вересня.

Від 1 вересня в Україні почали діяти нові правила видачі готівки на касах супермаркетів. 

Про це йдеться у повідомленні НБУ. 

Тепер покупці можуть відмовитися від отримання банкнот та монет, які перебувають у поганому стані, а касирам заборонено видавати такі гроші у рамках послуги "готівка на касі". 

Зазначається, що гроші, які надаються покупцям, повинні бути придатними для обігу та не викликати сумнівів щодо їх справжності та платіжності. Натомість пошкоджені банкноти мають вилучатися з обігу та передаватися банкам разом з іншою виручкою.

"Це означає, що відтепер кожен покупець має право вимагати готівку належної якості на касах супермаркетів. Якщо покупець отримає зношені банкноти, він може відмовитися від них, а касир зобов’язаний їх замінити", - йдеться у повідомленні.

Водночас касир не може відмовити в обміні грошей, якщо ж касир порушує ці правила, то покупець може подати скаргу на дії касира.

Раніше стало відомо, що Нацбанк запровадив заборону на видавання готівки бізнесу. Більше про це читайте у новині.

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