НБУ заявив про тенденцію до зростання обсягу коштів клієнтів у банках

НБУ заявив про тенденцію до зростання обсягу коштів клієнтів у банках

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Національний банк спостерігає тенденцію до зростання обсягу коштів клієнтів у банках.

Через потужний інформаційний тиск напередодні війни спостерігався певний відплив коштів населення, проте уже в березні-квітні він був компенсований зростанням депозитів.

Про це повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко у Facebook.

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"Від першого дня війни ми уважно відслідковуємо динаміку фондування. І за понад 80 днів повномасштабного вторгнення бачимо, що тренд на зростання обсягу коштів клієнтів у банках зберігається. Це чіткий індикатор довіри українців до банківської системи та запорука збереження високої ліквідності, навіть попри воєнні ризики. Наведу найсвіжіші оперативні дані на підтвердження. Станом на 16 травня маємо загалом плюс 90 млрд грн в еквіваленті за коштами юридичних та фізичних осіб в усіх валютах за фіксованим курсом порівняно з першим днем війни 24 лютого", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Національний банк України зберігатиме фіксований курс, доки бачитиме, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму.

Крім того, Національний банк України ухвалив низку змін до порядку функціонування валютного ринку.

Вони спрямовані на підтримання стабільності, зниження тиску на міжнародні резерви України та запобігання непродуктивному відпливу капіталу. А перехід відновлення стандартної роботи і валютної політики після закінчення воєнного стану буде дуже поступовим.

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