НБУ збільшив продаж доларів із резервів – ситуація на валютному ринку погіршилася

НБУ також не бачить причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Національний банк України протягом тижня від 20 по 24 березня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином НБУ збільшив продаж валюти на 31,7% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 376,22 млн доларів.

Всього від початку року НБУ купив на міжбанку 61,30 млн доларів і продав 6 900,22 млн доларів.

НБУ планує поступово скасовувати обмеження на валютному ринку, запроваджені у лютому 2022 року. Але для цього НБУ потрібно отримати ефективні інструменти управління ризиками.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, фінансист дав поради українцям, що робити з гривнями.

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