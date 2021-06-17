НБУ згортає антикризові заходи підтримки банків: названо причину

Нацбанк очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною.

Національний банк України згортає антикризові заходи підтримки банків через те, що криза закінчилася. Це логічний крок.

Про це у четвер, 17 червня, сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, пише "РБК-Україна".

"Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", - сказав він.

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Як зазначив Сологуб, НБУ очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною.

"І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що економіка України почала відновлюватися після кризи, викликаної пандемією COVID-19. Вже в перші чотири місяці цього року фіксують позитивні тренди.

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