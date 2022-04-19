НБУ змінив реквізити рахунку для допомоги ЗСУ: як переказати кошти

Йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США.
Національний банк України повідомив про зміни в реквізитах, за якими можна здійснити платіж для підтримки Збройних Сил України та для гуманітарної допомоги українцям, що постраждали від війни з Росією.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США (USD).
Відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку (account number):
▪️для підтримки Збройних Сил України: 804790258
▪️для гуманітарної допомоги: 804790266
Решта реквізитів – залишилися незмінними.
Актуальна інформація розміщена на сайті НБУ за посиланнями:
▪️підтримка військових: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
▪️гуманітарна підтримка: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine
Нагадаємо, НБУ перерахував на потреби військових понад 14,9 млрд грн.
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