НБУ змінив реквізити рахунку для допомоги ЗСУ: як переказати кошти

Йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США.

Національний банк України повідомив про зміни в реквізитах, за якими можна здійснити платіж для підтримки Збройних Сил України та для гуманітарної допомоги українцям, що постраждали від війни з Росією.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США (USD).

Відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку (account number):

▪️для підтримки Збройних Сил України: 804790258

▪️для гуманітарної допомоги: 804790266

Решта реквізитів – залишилися незмінними.

Актуальна інформація розміщена на сайті НБУ за посиланнями:

▪️підтримка військових: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

▪️гуманітарна підтримка: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Нагадаємо, НБУ перерахував на потреби військових понад 14,9 млрд грн.

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