НБУ змінить напис на купюрі в 2000 гривень: що сталося

Банкнота "2000 тисячі гривень" / © Національний банк України

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Національний банк України вирішив оновити шрифтове оформлення нової банкноти номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Причиною стали зауваження дизайнерської спільноти щодо можливої стилістичної схожості напису номіналу з однією з неофіційних кириличних адаптацій шрифту російського походження.

Про це йдеться на офіційній сторінці.

У НБУ повідомили, що уважно проаналізували професійну дискусію навколо оформлення нової купюри.

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Якщо раніше питання стосувалося лише дизайнерських особливостей, то нині воно стало принциповим. У НБУ наголосили, що навіть потенційна асоціація банкноти, присвяченої українському поету Василю Стусу, з роботою громадянки країни-агресора є неприйнятною.

Що саме зміниться

Регулятор ухвалив рішення повністю оновити стилістику напису номіналу.

Тепер графічне зображення літер виконуватимуть відповідно до офіційної кириличної версії шрифту «Bickham Script» без будь-яких авторських варіацій.

Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив, що питання полягає не у юридичних нюансах, а у цінностях.

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«Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії — у Національного банку є ліцензія, і юридично питань тут немає. Але для нас є питання цінності. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора — самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила Росія», — заявив Пишний.

Коли банкнота з’явиться в обігу

У Національному банку запевнили, що зміни не вплинуть на графік випуску нової купюри.

Оскільки банкноту ще не запустили у виробництво, оновлення дизайну внесуть до початку друку. Як і повідомлялося раніше, нову банкноту номіналом 2000 гривень планують ввести в обіг 4 вересня 2026 року.

НБУ вводить в обіг банкноту номіналом 2000 грн — що відомо

Нагадаємо, в Україні введуть в обіг нову банкноту номіналом 2 000 гривень. На ній зображено поета-шістдесятника Василя Стуса. Купюра виконана у фіолетово-синіх і рожевих тонах і містить понад 20 елементів захисту, зокрема унікальну анімовану стрічку Anima Colour. На звороті — будівля філологічного факультету Донецького університету. День введення — день пам’яті Стуса.

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До слова, в НБУ запевняють, що це не додатковий друк грошей і не призведе до інфляції, а лише замінить зношені купюри та спростить готівковий обіг. Однак, експерти зазначають, що поява нового номіналу відображає інфляцію, яка вже відбулася за останні роки.

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