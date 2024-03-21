НБУ змінює правила обміну пошкоджених купюр: що треба знати

Національний банк України (НБУ) змінить правила для обміну гривневих купюр, розмінних та обігових монет.

Про це повідомляє НБУ.

Зміни пов’язані з необхідністю корегування певних правил відповідно до норм закону "Про Національний банк України", що набули чинності від 1 січня цього року.

Зокрема, регулятор ініціює:

спрощений механізм обміну банкнот, у яких втрачені платіжні ознаки через пожежу, катастрофу, інші нещасні випадки чи стихії, а також побутове пошкодження

уточнення вимог щодо дій з купюрами, пошкодженими у період надзвичайного режиму — регулятор має здійснювати обмін купюр, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами перевірки, на підставі судового рішення чи ухвали

Раніше у НБУ пояснили, що робити з купюрами, які не приймає термінал, а також у яких випадках пошкоджені гривні можна обміняти на цілком нові.

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