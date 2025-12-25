НБУ змінив правила банківських переказів: що варто знати українцям

Нацбанк запустив трекінг у системі електронних платежів / © Associated Press

Національний банк України запустив сервіс трекінгу платежів у системі електронних платежів (СЕП), який дозволяє відстежувати проходження банківських переказів у режимі 24/7.

Скористатися новою можливістю можуть як відправники, так і отримувачі коштів. Йдеться насамперед про перекази з рахунку на рахунок за реквізитами або IBAN, зокрема і миттєві платежі, що проходять через СЕП.

Сервіс дозволяє побачити актуальний статус операції. Зокрема, користувач може дізнатися, чи платіж лише ініційований, уже опрацьований банком платника, очікує обробки в системі електронних платежів або вже зарахований на рахунок отримувача.

Крім цього, відображається час проходження кожного етапу, що особливо важливо у разі затримок або спірних ситуацій.

Щоб скористатися трекінгом, необхідно зайти на спеціальну сторінку сервісу СЕП, вказати UETR платежу та суму переказу в гривнях. Після цього користувач може обрати повний або скорочений формат відповіді та отримати інформацію про рух коштів.

