ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1110
Час на прочитання
1 хв

НБУ змінив правила банківських переказів: що варто знати українцям

Українці можуть відстежувати проходження своїх банківських платежів у режимі 24/7.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Нацбанк запустив трекінг у системі електронних платежів

Нацбанк запустив трекінг у системі електронних платежів / © Associated Press

Національний банк України запустив сервіс трекінгу платежів у системі електронних платежів (СЕП), який дозволяє відстежувати проходження банківських переказів у режимі 24/7.

Скористатися новою можливістю можуть як відправники, так і отримувачі коштів. Йдеться насамперед про перекази з рахунку на рахунок за реквізитами або IBAN, зокрема і миттєві платежі, що проходять через СЕП.

Сервіс дозволяє побачити актуальний статус операції. Зокрема, користувач може дізнатися, чи платіж лише ініційований, уже опрацьований банком платника, очікує обробки в системі електронних платежів або вже зарахований на рахунок отримувача.

Крім цього, відображається час проходження кожного етапу, що особливо важливо у разі затримок або спірних ситуацій.

Щоб скористатися трекінгом, необхідно зайти на спеціальну сторінку сервісу СЕП, вказати UETR платежу та суму переказу в гривнях. Після цього користувач може обрати повний або скорочений формат відповіді та отримати інформацію про рух коштів.

Раніше повідомлялося, що у ВР готуються переписати правила для кредитних історій українців. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
1110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie