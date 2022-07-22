НБУ знизив офіційний курс гривні: чим це допоможе бюджету і як зміняться ціни в Україні

Нацбанк офіційно знизив курс гривні на 25% і підвищив курс долара — до 36,57 гривні. Ця зміна курсу — перша від 24 лютого.

Це рішення Національний банк України пояснює тим, що змінилися внутрішні та зовнішні умови, у яких існує українська економіка.

За даними регулятора, це рішення матиме лише обмежений вплив на інфляцію – близько 2-3 відсоткових пунктів (в. п.) до річних темпів зростання цін, ураховуючи, що 0,6-0,8 в. п. із них становитимуть прямі та вторинні ефекти від підвищення цін на пальне.

Також читайте Нацбанк підвищив курс долара на 25%: як це вплине на економіку України і що буде з цифрами в обмінниках

Крім того, коригування фіксованого курсу на 25% не означає рівнозначного зростання цін.

По-перше, в основі цьогорічного зростання споживчих цін насамперед лежить не курсовий фактор, а інші причини. Це високі світові ціни, рекордна інфляція в світі та наслідки війни. Серед них: порушення ланцюгів постачання, менша пропозиція окремих товарів, більші виробничі витрати бізнесу, фізичне руйнування виробничих потужностей та інфраструктури і тимчасова окупація окремих територій нашої країни.

По-друге, курс на рівні 29,25 грн за 1 долар США через зміну внутрішньої та зовнішньої ситуації від часу його запровадження поступово втрачав роль якоря в економіці. Це означає, що в ціну імпортованих товарів ще до зміни рівня фіксації офіційного курсу вже закладався вищий курс гривні до долара США. Крім того, частина імпорту закуповувалася за рахунок готівкової валюти, курс на яку також був вищим за офіційний.

По-третє, в умовах низького споживчого попиту через спричинене війною падіння доходів населення імпортери та торговці лише частково можуть перенести на ціни зростання собівартості імпортованих товарів. Натомість вони будуть змушені коригувати свою власну маржу.

І, по-четверте, в кошику споживчої інфляції вага товарів, що переважно імпортуються, становить близько третини. Навіть для цих товарів, як уже було зазначено вище, ціноутворення не повністю обумовлюється обмінним курсом. Водночас ціноутворення товарів і послуг вітчизняного виробництва значно менше залежить від курсового чинника.

Саме тому перенесення корегування офіційного курсу на інфляцію не буде повним. +25% до офіційного курсу не означає рівнозначного зростання інфляції.

Натомість фіксація офіційного курсу гривні на новому стійкішому рівні дасть змогу Національному банку й надалі утримувати контроль над розвитком динаміки цін. Якщо простіше, це збереже економіку від неконтрольованого здорожчання товарів та послуг у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, Національний банк України знизив курс гривні до долара США на 25% і наразі він становить 36,5686 грн. Офіційний курс НБУ й надалі залишатиметься фіксованим.

У відомстві пояснили це змінами фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцненням долара США щодо інших валют.

"Такий крок дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни", — розповіли в НБУ.

Заморожена гривня: чи відпустить Нацбанк її у вільне плавання?

Читайте також: