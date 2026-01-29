НБУ знизив облікову ставку, але погіршив прогноз інфляції

Нацбанк / © УНІАН

Реклама

На тлі зниження інфляції Національний банк ухвалив рішення про зниження облікової ставки від 15,5% до 15%. В оновленому макропрогнозі регулятор погіршив очікування щодо зростання економіки на інфляції на кінець 2026 року.

Про це заявив очільник НБУ Андрій Пишний.

Головні фактори, що дозволили НБУ знизити ставку, — стійке зниження інфляції та зменшення ризиків, повʼязаних із зовнішнім фінансуванням. Уповільнення інфляції регулятор повʼязує з ефектом нових врожаїв, а також певною мірою зі стабільністю на валютному ринку та зменшення тиску на ринку праці.

Реклама

У наступні місяці НБУ очікує подальше зниження інфляції, однак у другому півріччі прогнозує певне прискорення, зокрема через ефекти низької бази.

Якщо попередній прогноз Нацбанку на кінець року становив 6,6%, то тепер регулятор погіршив його до 7,5%.

«Нарощування врожаїв та інвестиції у відбудову інфраструктури й оборонний комплекс забезпечать подальше відновлення економіки, — зазначив Пишний. — Однак ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність». Прогноз зростання ВВП цьогоріч — 1,8% (попередній був 2%).

Що таке облікова ставка НБУ

Облікова ставка — це ключова процентна ставка, яку встановлює Національний банк України для регулювання грошово-кредитної політики держави. Вона визначає мінімальний рівень проценту, під який Національний банк надає кредити комерційним банкам або приймає від них кошти.

Реклама

Облікова ставка простими словами — це орієнтир вартості грошей в країні. Вона визначає, під який відсоток НБУ готовий дати або прийняти гроші. Від неї відштовхуються банки, встановлюючи відсотки за кредитами та депозитами для населення та бізнесу.

Згідно з Законом України «Про Національний банк України» облікова ставка НБУ — це основний інструмент, який використовує Національний банк України, щоб регулювати ліквідність у банківській системі та впливати на рівень інфляції, економічне зростання і стабільність фінансової системи.

Рішення щодо рівня облікової ставки ухвалюється з метою контролю інфляції та стабілізації економіки на основі аналізу макроекономічних показників, серед яких рівень інфляції, динаміка, курс національної валюти, світові економічні тенденції.

Свої рішення Національний банк базує на принципі прогнозованості і для досягнення планових показників інфляції та контрольованості стабільності гривні, озвучує ринку плани щодо зміни облікової ставки. Якщо ринок реагує повільніше, ніж очікує регулятор, він може застосовувати інші інструменти, такі як контроль гривневої ліквідності та підвищення норм резервування.

Реклама

Як облікова ставка НБУ впливає кожного з нас

Облікова ставка Національного банку України є одним із ключових інструментів, за допомогою якого регулятор впливає на темп економіки: пришвидшує її, коли потрібно підтримати розвиток, або пригальмовує — щоб стримати інфляцію. Її зміна впливає на вартість грошей для банків, а отже — і на умови кредитів, прибутковість депозитів, споживчу активність, інвестиції та загальний економічний настрій у країні.

Коли ставка зростає, кредити бізнесу і для звичайних людей стають дорожчими і менш доступними. Це стримує споживчий попит та уповільнює економічну активність, але водночас допомагає зменшити інфляцію та стабілізувати ціни. Для вкладників це гарна новина — банки підвищують ставки за депозитами, тож зберігати кошти в банку стає вигідніше, ніж витрачати їх.

Коли ставка знижується, кредити дешевшають і стають доступнішими.

Таким чином, облікова ставка впливає не лише на вартість запозичень і заощаджень, а й на загальний економічний клімат — темпи зростання, інвестиційну активність, купівельну спроможність населення та рівень цін у країні. Саме тому її зміна завжди є важливим сигналом для фінансового ринку та учасників економічних процесів.

Реклама

Якою була облікова ставка 2025 року

Цього року облікова ставка була досить стабільною. На початку року вона була на рівні 14,5%, потім у березні Національний банк підвищив її до 15,5%. Останній раз цей рівень ставки був подовжений в кінці жовтня.

Як НБУ може змінювати облікову ставку в подальшому

На 2026 рік НБУ заклав базовий прогноз, згідно якого передбачається пом’якшення монетарної політики. Зміна ставки прогнозується поступовою і залежатиме від макроекономічних умов та ризиків на ринку.

На сайті НБУ опублікований прогнозний рівень облікової ставки — у першому кварталі вона очікується на рівні 15,1%, у другому — 14,1%, у третьому — 13,2%, і в четвертому — 12,7%.