НБУ зобов’язав банки посилити контроль за рахунками фізосіб з нетиповою активністю: що це означає

Національний банк України (НБУ) впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобовʼязані посилити контроль за активними операціями фізичних осіб.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Зокрема, регулятор зобовʼязав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюватиметься на клієнтів-фізосіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування, пояснили в НБУ.

Нацбанк доповнив перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта. Йдеться про перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, та нетипову активність за рахунками клієнта.

Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації.

Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Ці зміни затверджені постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110, яка набирає чинності від 7 вересня 2023 року.

Нагадаємо, НБУ 2023 року посилив нагляд за банківським ринком і частіше почав штрафувати банки, зокрема, за порушення вимог фінансового моніторингу.