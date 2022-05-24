"Не біженці, а заможні туристи": у Світовому банку назвали суму, яку витрачають українці за кордоном

"Не біженці, а заможні туристи": у Світовому банку назвали суму, яку витрачають українці за кордоном

Українці, які вимушено виїхали за кордон через напад РФ, витратили там близько $2 млрд.

Війна в Україні змусила мільйони українців шукати притулку в Європі. Громадяни отримують в деяких державах фіндопомогу, але й витрачають чималі суми на прожиття.

Про це розповів представник України у Світовому банку Роман Качур у коментарі Forbes, посилаючись на дані НБУ.

Відʼїзд мільйонів українців суттєво зменшив внутрішній споживчий попит. Натомість переїхавши, українці роблять посильний внесок у споживчий ринок ЄС.

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"Враховуючи кількість біженців, виходить, що кожен українець вкладає в економіку європейських країн по $400 на місяць", – каже Качур.

Зазначається, що 80% коштів з витрачених у квітні $2 млрд – це оплата товарів у pos-терміналах торговельної мережі й отримання готівки.

"Виходить, наші біженці – не зовсім біженці, а доволі заможні туристи, які активно підтримують європейську індустрію гостинності", – каже Качур.

Якщо порівняти зі статистикою закордонних витрат минулого року, то фіксується 3–4-кратне зростання.

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"У другій половині 2021 року українці розраховувались у мережах банків-нерезидентів на $500–700 млн щомісячно. Ще до $50 млн знімали в банкоматах готівкою", – сказав фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

За даними, управління Верховного комісара ООН у справах біженців з України виїхало 6,4 млн людей. Тож, за підрахунками, кожен українець у квітні розрахувався карткою в середньому на $125 (в еквіваленті) та зняв приблизно $150 готівки в банкоматі.

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