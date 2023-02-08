Не Кабаєва: Британія запровадила санкції проти ймовірної матері позашлюбної доньки Путіна

Криворуких раптово розбагатіла за першої каденції диктатора Путіна.
До нового пакету санкції Великої Британії потрапила ймовірна колишня коханка Путіна Світлана Кривоногих. За даними ЗМІ, у жінки з диктатором може бути спільна донька.
Про це йдеться у повідомленні уряду Великої Британії.
У документі йдеться про те, що Світлана Кривоногих - акціонер банку "Росія" та "Національної медіа групи", яка послідовно пропагує російський напад на Україну.
Російське видання "Проєкт" у своєму розслідуванні розповіло, що Світлана Криворуких мешкала у тісній комунальній квартирі у Санкт-Петербурзі. Вона була з бідної родини, її батько випивав та помер рано, а мати працювала на будівництвах. Після закінчення школи дівчина працювала прибиральницею. Проте згодом вона раптово розбагатіла. Її знайомі кажуть, що у 90-х дівчина знайшла собі "папіка". За даними джерел російського видання, це був російський диктатор Путін. У 2003 році в Криворуких та Путіна ймовірно народилась позашлюбна донька.
Нагадаємо, 8 лютого, коли президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Лондона, британський уряд запровадив нові санкції проти Росії. Вони поширюються на підприємства, які постачають військове обладнання, а також на фізичних осіб та одну організацію, які фінансово підтримують багатство та владу кремлівських еліт.
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