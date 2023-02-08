Не Кабаєва: Британія запровадила санкції проти ймовірної матері позашлюбної доньки Путіна

До нового пакету санкції Великої Британії потрапила ймовірна колишня коханка Путіна Світлана Кривоногих. За даними ЗМІ, у жінки з диктатором може бути спільна донька.

Про це йдеться у повідомленні уряду Великої Британії.

У документі йдеться про те, що Світлана Кривоногих - акціонер банку "Росія" та "Національної медіа групи", яка послідовно пропагує російський напад на Україну.

Російське видання "Проєкт" у своєму розслідуванні розповіло, що Світлана Криворуких мешкала у тісній комунальній квартирі у Санкт-Петербурзі. Вона була з бідної родини, її батько випивав та помер рано, а мати працювала на будівництвах. Після закінчення школи дівчина працювала прибиральницею. Проте згодом вона раптово розбагатіла. Її знайомі кажуть, що у 90-х дівчина знайшла собі "папіка". За даними джерел російського видання, це був російський диктатор Путін. У 2003 році в Криворуких та Путіна ймовірно народилась позашлюбна донька.

Нагадаємо, 8 лютого, коли президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Лондона, британський уряд запровадив нові санкції проти Росії. Вони поширюються на підприємства, які постачають військове обладнання, а також на фізичних осіб та одну організацію, які фінансово підтримують багатство та владу кремлівських еліт.

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