ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
709
Час на прочитання
2 хв

Не Київ і не Львів: де в Україні найбільше здорожчали однокімнатні квартири

За даними ЛУН, вартість однокімнатних квартир зросла майже по всій Україні, але темпи здорожчання у Києвізначно відстають від західних міст.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Квартира

Квартира / © ТСН.ua

Ціни на однокімнатні квартири в Україні зросли у більшості великих міст. Найбільше таке житло за останні пів року здорожчало у Тернополі та Луцьку — на 18 і 17% відповідно.

Про це свідчить статистика українського сайту у сфері нерухомості ЛУН.

Де найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири?

За інформацією ЛУН, вартість квартир в Україні за останні пів року загалом зросла на 2-18%. Окрім Тернополя та Луцька, здорожчання відбулося також у таких містах:

  • Кропивницький — плюс 14%.

  • Одеса — плюс 11%.

  • Рівне — плюс 10%.

  • Полтава — плюс 9%.

  • Вінниця — плюс 5%.

  • Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів — плюс 4%.

  • Київ — плюс 3%.

  • Черкаси — плюс 2%.

Водночас у двох містах зафіксовано здешевлення:

  • Запоріжжя — мінус 6%.

  • Суми — мінус 4%.

В інших населених пунктах ситуація залишилася без змін.

Ціни на однокімнатні квартири в Україні зараз

На вторинному ринку ціни на однокімнатні квартири коливаються від 16 000 до 67 500 дол. Найдоступніші варіанти пропонують у Херсоні, де середня ціна становить 14 000 дол. Також серед найдешевших:

  • Запоріжжя — 16 000 дол.

  • Миколаїв — 20 000 дол.

  • Харків, Суми — 22 000 дол.

Найвищі ціни у:

  • Львові — у середньому 67 500 дол.

  • Києві — 66 000 дол.

  • Ужгороді — 63 500 дол.

  • Луцьку — 57 000 дол.

  • Рівному — 53 000 дол.

  • Чернівцях — 53 900 дол.

Ціни на квартири на вторинному ринку на середину листопада 2025 року / © ЛУН

Ціни на квартири на вторинному ринку на середину листопада 2025 року / © ЛУН

До слова, за даними ЛУН, від лютого 2022 року ціни у новобудовах найбільше зросли в Івано-Франківську (+70%) та Рівному (+54%). На вторинному ринку найдорожчі однокімнатні квартири станом на жовтень фіксувалися в Києві (65 тис. дол.) та Львові (64,5 тис. дол.).

Дата публікації
Кількість переглядів
709
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie