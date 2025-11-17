Не Київ і не Львів: де в Україні найбільше здорожчали однокімнатні квартири

Квартира / © ТСН.ua

Реклама

Ціни на однокімнатні квартири в Україні зросли у більшості великих міст. Найбільше таке житло за останні пів року здорожчало у Тернополі та Луцьку — на 18 і 17% відповідно.

Про це свідчить статистика українського сайту у сфері нерухомості ЛУН.

Де найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири?

За інформацією ЛУН, вартість квартир в Україні за останні пів року загалом зросла на 2-18%. Окрім Тернополя та Луцька, здорожчання відбулося також у таких містах:

Реклама

Кропивницький — плюс 14%.

Одеса — плюс 11%.

Рівне — плюс 10%.

Полтава — плюс 9%.

Вінниця — плюс 5%.

Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів — плюс 4%.

Київ — плюс 3%.

Черкаси — плюс 2%.

Водночас у двох містах зафіксовано здешевлення:

Запоріжжя — мінус 6%.

Суми — мінус 4%.

В інших населених пунктах ситуація залишилася без змін.

Ціни на однокімнатні квартири в Україні зараз

На вторинному ринку ціни на однокімнатні квартири коливаються від 16 000 до 67 500 дол. Найдоступніші варіанти пропонують у Херсоні, де середня ціна становить 14 000 дол. Також серед найдешевших:

Запоріжжя — 16 000 дол.

Миколаїв — 20 000 дол.

Харків, Суми — 22 000 дол.

Найвищі ціни у:

Реклама

Львові — у середньому 67 500 дол.

Києві — 66 000 дол.

Ужгороді — 63 500 дол.

Луцьку — 57 000 дол.

Рівному — 53 000 дол.

Чернівцях — 53 900 дол.

Ціни на квартири на вторинному ринку на середину листопада 2025 року / © ЛУН

До слова, за даними ЛУН, від лютого 2022 року ціни у новобудовах найбільше зросли в Івано-Франківську (+70%) та Рівному (+54%). На вторинному ринку найдорожчі однокімнатні квартири станом на жовтень фіксувалися в Києві (65 тис. дол.) та Львові (64,5 тис. дол.).