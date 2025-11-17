- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 709
- Час на прочитання
- 2 хв
Не Київ і не Львів: де в Україні найбільше здорожчали однокімнатні квартири
За даними ЛУН, вартість однокімнатних квартир зросла майже по всій Україні, але темпи здорожчання у Києвізначно відстають від західних міст.
Ціни на однокімнатні квартири в Україні зросли у більшості великих міст. Найбільше таке житло за останні пів року здорожчало у Тернополі та Луцьку — на 18 і 17% відповідно.
Про це свідчить статистика українського сайту у сфері нерухомості ЛУН.
Де найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири?
За інформацією ЛУН, вартість квартир в Україні за останні пів року загалом зросла на 2-18%. Окрім Тернополя та Луцька, здорожчання відбулося також у таких містах:
Кропивницький — плюс 14%.
Одеса — плюс 11%.
Рівне — плюс 10%.
Полтава — плюс 9%.
Вінниця — плюс 5%.
Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів — плюс 4%.
Київ — плюс 3%.
Черкаси — плюс 2%.
Водночас у двох містах зафіксовано здешевлення:
Запоріжжя — мінус 6%.
Суми — мінус 4%.
В інших населених пунктах ситуація залишилася без змін.
Ціни на однокімнатні квартири в Україні зараз
На вторинному ринку ціни на однокімнатні квартири коливаються від 16 000 до 67 500 дол. Найдоступніші варіанти пропонують у Херсоні, де середня ціна становить 14 000 дол. Також серед найдешевших:
Запоріжжя — 16 000 дол.
Миколаїв — 20 000 дол.
Харків, Суми — 22 000 дол.
Найвищі ціни у:
Львові — у середньому 67 500 дол.
Києві — 66 000 дол.
Ужгороді — 63 500 дол.
Луцьку — 57 000 дол.
Рівному — 53 000 дол.
Чернівцях — 53 900 дол.
До слова, за даними ЛУН, від лютого 2022 року ціни у новобудовах найбільше зросли в Івано-Франківську (+70%) та Рівному (+54%). На вторинному ринку найдорожчі однокімнатні квартири станом на жовтень фіксувалися в Києві (65 тис. дол.) та Львові (64,5 тис. дол.).