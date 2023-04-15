Не Львів і не Київ: в якому місті найвища вартість оренди житла

Після початку повномасштабної війни, від 24 лютого 2022 року, в Україні різко змінився ринок оренди житла, оскільки багато людей переїхали на захід країни. Наразі найдорожчим містом став Ужгород.

Про це у коментарі "Громадському радіо" розповіла експертка ринку нерухомості Ірина Ткаченко.

"Ужгород зберігає тенденцію утримання тієї ціни, яка була рік тому, коли розпочалася масова міграція внутрішньопереміщених осіб, і квартири піднялися в ціні в 2-3 рази. Все залежить від наповнення, попит зберігається, тому й вартість зберігається там досить високою", – пояснила вона.

Так, за її словами, вартість однокімнатної квартири до повномасштабної війни в Ужгороді коштувала 5-6 тисяч гривень, зараз – 10-12 тисяч гривень. Така тенденція пов'язана з тим, що Ужгород найменше постраждав від обстрілів з боку Росії. На формування ціни також вплинуло географічне розташування міста – ближче до кордону.

"Щодо того, чому, наприклад, на першому місці не Львів, як зазвичай вважають, – Ужгород ближче до кордону, і люди, які перетинають частіше, ніж зазвичай його, їм зручніше жити ближче до кордону. Львів теж дороге місто... Минув рік, трохи всі вже прийняли ситуацію, вже включається якась раціональність, і включається той момент, коли ти вже вважаєш не лише вартість оренди житла, а вартість продовольчого кошика", – наголосила Ірина Ткаченко.

Нагадаємо, ціни на оренду в Києві знову впал, рієлтор розповів, скільки зараз коштує зняти квартиру.

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