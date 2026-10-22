Не лише російські удари: журналісти з’ясували, що гальмує український експорт через Дунай

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Про причини заторів та особливості роботи дунайських портів розповіли журналісти «Ми-Україна+» у розслідуванні «Операція „Чорна хвиля“ проєкту «Суть справи».

Однією з причин збільшення черг стали російські обстріли портів Великої Одеси. Через постійні атаки на Одесу, Чорноморськ і Південний частина вантажопотоків знову перемістилася на Дунай.

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Додаткове навантаження створив сезон збору врожаю, коли зростають обсяги зернових вантажів, які необхідно відправити на експорт.

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Водночас можливості дунайського маршруту обмежені. Сулінський канал, через який судна проходять до українських портів, не може пропускати необмежену кількість суден. На його роботу також впливають рівень води та погодні умови.

«Дунай не здатний переробляти ту кількість вантажів, яку виробляє Україна», — зазначив заступник гендиректора стивідорної компанії «Бруклін-Київ» Сергій Нікулін.

Він також додав, що падіння рівня води та несприятлива погода додатково обмежують судноплавство. За певних умов рух каналом може зупинятися повністю.

Саме поєднання цих чинників призвело до ситуації, коли на початку вересня біля Сулінського каналу очікували близько 80 суден, а окремі з них залишалися в черзі до 17 діб.

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Хто формує чергу суден на Дунаї

Рух через Сулінський канал організовує румунська Адміністрація Нижнього Дунаю (AFDJ). Українська Адміністрація морських портів (АМПУ) збирає заявки від портових операторів та агентів і передає їх через систему Primus. Черговість залежить від дати підтвердження готовності прийняти судно, хоча для окремих категорій передбачено пріоритет.

«Судно може зайти до порту, до будь-якого українського порту, тільки якщо для нього є вантаж в порту і причал вільний для нього», — пояснив президент Асоціації портів України «Укрпорт» Дмитро Барінов.

Через тривале очікування проходу суден експортери несуть додаткові витрати на фрахт, пальне та утримання екіпажів.

Телеканал «Ми-Україна+» у розслідуванні «Операція „Чорна хвиля“ перевірив звинувачення у хабарях за просування суден у черзі на Дунаї та з’ясував, хто насправді відповідає за організацію їхнього руху через Сулінський канал.

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