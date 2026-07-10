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Не лише військові: хто тепер отримуватиме 50 тисяч гривень після полону
Звільнені з російського полону українські військові, поліцейські та працівники служби цивільного захисту зможуть отримувати по 50 тисяч гривень щомісяця, якщо потребують стаціонарного лікування понад 30 днів.
Кабінет міністрів розширив можливість отримувати щомісячну виплату в розмірі 50 тисяч гривень для людей, звільнених із російського полону.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Виплати зможуть отримувати військовослужбовці, поліцейські та представники служби цивільного захисту, які після повернення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування.
Йдеться про захисників і захисниць, які перебувають у лікарні понад 30 днів через захворювання, поранення, контузію або каліцтво, отримані під час перебування в російському полоні.
За словами Свириденко, завдання держави — забезпечити гідне життя всіх захисників і захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що в червні в Україні стартує армійська реформа, ключовим пріоритетом якої стане підвищення грошового забезпечення за принципом справедливості.