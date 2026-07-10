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ТСН у соціальних мережах

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Не лише військові: хто тепер отримуватиме 50 тисяч гривень після полону

Звільнені з російського полону українські військові, поліцейські та працівники служби цивільного захисту зможуть отримувати по 50 тисяч гривень щомісяця, якщо потребують стаціонарного лікування понад 30 днів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Виплати військовим

Виплати військовим

Кабінет міністрів розширив можливість отримувати щомісячну виплату в розмірі 50 тисяч гривень для людей, звільнених із російського полону.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Виплати зможуть отримувати військовослужбовці, поліцейські та представники служби цивільного захисту, які після повернення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування.

Йдеться про захисників і захисниць, які перебувають у лікарні понад 30 днів через захворювання, поранення, контузію або каліцтво, отримані під час перебування в російському полоні.

За словами Свириденко, завдання держави — забезпечити гідне життя всіх захисників і захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що в червні в Україні стартує армійська реформа, ключовим пріоритетом якої стане підвищення грошового забезпечення за принципом справедливості.

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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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