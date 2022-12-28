"Не манна небесна": у Мінфіні повідомили, скільки грошей Захід дав Україні за час війни

Від початку повномасштабної війни Україна отримала від іноземних партнерів та союзників 31 млрд доларів у вигляді кредитів та грантів для підтримки бюджету.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю РБК-Україна.

За його даними, щомісячний дефіцит коштів був на рівні 4-5 млрд доларів.

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"Те, що нам дали 31 млрд доларів у 2022 році - це не манна небесна, яка чомусь впала на Україну, а ми тут щасливі втішаємося", - вказав міністр.

Марченко пояснив, що кошти надходили нерівномірно через те, що в бюджетах західних країн коштів на військову кампанію не було, бо не вони планували війну. Тож рішення ухвалювалися дуже швидко.

"Це було б дивно, якщо б хтось заклав кошти наперед, навіть прогнозуючи військову кампанію. Тому що старт військової кампанії - це чиєсь конкретне одноособове політичне рішення... Вони змінювали власні бюджети і знаходили рішення всередині бюджетних періодів - це дорого коштує", - пояснив міністр.

Нагадаємо, конгрес США остаточно схвалив проєкт бюджету на 2023 рік. Він включає 45 млрд доларів для України та партнерів.

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