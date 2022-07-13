Не поспішайте робити закупи: українцям розповіли, які продукти незабаром здешевшають

На прилавки щодня надходить новий врожай, а тому абсолютно всі види овочів та більшість фруктів дешевшатимуть.

Про це заявила аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин, пише agronews.ua.

Серед продуктів, які продовжують трішки дешевшати — олія та яйця. Ці категорії товарів не можуть зберігатися довго, а їхній експорт знову ж обмежений.

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Таким чином на ринку є перенасичення, тому виробники знизили ціну в першу чергу для оптових покупців, а ті трішки знизили ціни для роздрібної торгівлі.

Також на 2-3% планується зниження ціни на яловичину, яка є більше експортним продуктом, а експорт в Україні працює наполовину. Свинина навпаки трохи подорожчала через закриття багатьох підприємств на півдні країни.

Однак, суттєвих змін у вартості свинини не зміниться, адже є ще імпортний продукт, який і тримає ціни на більш менш стабільному рівні.

Курятина тримається на одному рівні, це той вид м’яса, який не зазнав поки майже ніяких цінових коливань.

Аналітикиня вважає, що ціни на м’ясну групу товарів сильно знижує низька вартість зернових. Мовляв поки що, так і триватиме, але щойно експорт зерна повноцінно відновиться ситуація знову зміниться.

Нагадаємо, економісти відповіли, наскільки зросте у ціні споживчий кошик цього року.

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