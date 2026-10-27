Не сплатили податки вчасно: за що українцям можуть заблокувати рахунки та заборонити виїзд за кордон

За що можуть заблокувати рахунки та арештувати майно / © pexels.com

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Ігнорування сплати податкових зобов’язань може призвести до серйозних фінансових та побутових обмежень для громадян. У Державній податковій службі застерігають: непогашений борг загрожує блокуванням банківських карток, вилученням майна та навіть забороною на перетин державного кордону.

Про це повідомили у ДПС Хмельницької області.

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Блокування карток і майна за податкові борги: про що слід знати українцям

Для контролю власних розрахунків із бюджетом фізичним особам пропонують зручні цифрові сервіси. З’ясувати, чи не маєте ви заборгованостей, можна онлайн, скориставшись Електронним кабінетом платника податків або завантаживши застосунок «Моя податкова».

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Якщо ж борг уже виник і залишається непогашеним, до справи залучаються органи примусового виконання.

Процедуру примусового стягнення реалізує Державна виконавча служба, відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Виконавці мають право застосовувати цілий комплекс санкцій проти боржника:

Блокування коштів. На всі відкриті рахунки та банківські картки особи можуть накласти арешт. Арешт майна. Під санкції потрапляє як рухоме майно, так і будь-яка нерухомість, оформлена на боржника. Обмеження пересування. Боржникові можуть тимчасово заборонити виїжджати за межі України відповідно до статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Оскільки джерелом покриття податкових зобов’язань для фізичних осіб виступає їхнє власне майно, податківці закликають розраховуватися з бюджетом вчасно та не накопичувати боргів, аби уникнути неприємних наслідків і судів.

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Борги: останні новини

Нагадаємо, наявність кредитів, іпотеки чи фінансових заборгованостей не є підставою для заборони виїзду з України. Прикордонники не мають доступу до банківських баз і не перевіряють кредитну історію громадян.

2026 року правила залишаються незмінними: обмеження перетину кордону ухвалюються лише в межах судових рішень або за наявності відкритих виконавчих проваджень.

Ситуація змінюється, якщо справа доходить до суду чи Державної виконавчої служби. Підставами для заборони виїзду можуть стати ухилення від виконання судових рішень, постанови виконавчої служби, перебування в розшуку, кримінальні провадження або відсутність необхідних документів. Тільки після звернення кредитора до суду та накладення відповідного обмеження інформація потрапляє до реєстрів, які перевіряються на кордоні.

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