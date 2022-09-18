Не виплатили 10 млрд рублів податків та зарплати працівникам: у РФ хочуть "розібратись" з Adidas

Також ця компанія нібито масово скорочує своїх працівників у країні-агресорці, не виплативши їм заробітної плати за пів року.

Про це повідомляють російські засоби масової інформації.

Керівник центру правопорядку Московського регіону Олександр Хамінський звинуватив компанію Adidas у нібито несплаті 10 млрд рублів податків після того, як німецький бренд заявив про свій вихід з російського ринку. Чиновник звернувся до влади з вимогою "розібратись" з цією компанією.

Також російські пропагандисти заявляють, що Adidas почав масово скорочувати своїх працівників у РФ, не виплачуючи їм зарплат за пів року.

Нагадаємо, у березні спортивний бренд одягу та взуття Adidas повідомив, що закриває магазини в Росії та зупиняє онлайн-торгівлю своєю продукцією у зв'язку з цинічним нападом РФ на Україну.

Також німецька компанія також призупиняє своє партнерство з Російським футбольним союзом.

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