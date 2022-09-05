Не вистачатиме продуктів, палива та SIM-карт: Кремль підготував таємний звіт про глибокий занепад Росії

Поки російська влада розповідає, що в державі-агресорці відбувається успішне "імпортозаміщення", насправді все не так.

Про це пише Bloomberg з посиланням на таємну доповідь Кремлю.

Видання Bloomberg стверджує, що отримало доступ до таємного звіту, який для Кремля розробляли офіційні особи та експерти щодо впливу міжнародних санкцій на Росію через війну проти України. Особи, які бачили цей звіт, підтвердили журналістам, що він справжній.

Два з трьох сценаріїв у звіті показують, що наступного року спад у Росії прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень лише наприкінці десятиліття або пізніше. За всіма сценаріями тиск санкцій посилюється, і до них може приєднатися більше країн. Різка відмова Європи від російської нафти і газу також може призвести до того, що енергоносіїв бракуватиме навіть громадянам РФ.

За оцінками звіту, до 2025 року країну можуть покинути близько 200 000 ІТ-спеціалістів, що є свідченням про "відтік мізків" з держави-агресорки.

Згідно зі звітом, повне припинення постачання газу до Європи може коштувати РФ до 400 мільярдів рублів (6,6 мільярда доларів) на рік у вигляді втрачених податкових надходжень. Повністю компенсувати втрату продажів новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

Плани Європи припинити імпорт російських нафтопродуктів можуть спровокувати різке скорочення виробництва, через що внутрішній ринок також стикнеться з дефіцитом палива.

Виробники металів втрачають від обмежень 5,7 мільярда доларів на рік. Згідно зі звітом, навіть у сільськогосподарському секторі, де Кремль намагається замінити іноземні поставки, залежність від ключових факторів виробництва може змусити росіян скоротити споживання продуктів харчування. Відсутність у країни західних технологій відкине Росію на покоління назад.

Загалом економіка держави-окупантки стикнеться з такими проблемами:

Сільське господарство. 99% виробництва птиці та 30% продукції голштинської молочної худоби залежить від імпорту. Насіння таких основних продуктів, як цукрові буряки та картопля, також здебільшого завозиться з-за кордону, як і корми для риб та амінокислоти.

Авіація: 95% пасажиропотоку перевозиться на літаках іноземного виробництва, і відсутність доступу до імпортних запасних частин може призвести до скорочення повітряного флоту, оскільки вони виходять з експлуатації

Машинобудування: лише 30% верстатів російського виробництва, а місцева промисловість не в змозі задовольнити зростаючий попит

Фармацевтика: Близько 80% внутрішнього виробництва залежить від імпортної сировини

Транспорт: обмеження ЄС втричі підвищили витрати на автомобільні перевезення

Зв’язок та ІТ: обмеження на SIM-карти можуть призвести до того, що до 2025 року в Росії їх не вистачить, а її телекомунікаційний сектор може відставати від світових лідерів на п’ять років у 2022 році.

Нагадаємо, Єврокомісія виділить Україні 500 млн євро на підтримку бюджету.

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