Не всі ФОПи повинні встановлювати касові апарати: хто може уникнути нових зобов’язань

Не всі ФОПи повинні встановлювати касові апарати: хто може уникнути нових зобов’язань

Аби не встановлювати касовий апарат дохід ФОПів 1-ї групи не повинен перевищувати 1,002 млн гривень.

Вже за тиждень, від 1 січня 2022 року ФОПи другої–четвертої груп мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО, касові апарати - ред.) або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО). Проте таке рішення парламенту діятиме не для всіх.

Про винятки йдеться в 9 статті закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

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Відтак, користування касовими апаратами можуть уникнути ФОПи 1-ї групи — ті підприємці, які не мають найманих працівників і здійснюють роздрібну торгівлю за готівку на ринках, або ті, хто працюють по моделі бізнесу B2B (бізнес для бізнесу - ред.)

Крім того, аби не встановлювати касовий апарат дохід ФОПів 1-ї групи не повинен перевищувати 1,002 млн гривень.

До того ж, використання касових апаратів не обов’язкове, якщо ФОПи надають послуги та проводять розрахунки виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів. Наприклад, Приват24, monobank, Ощад24, City24, LiqPay, EasyPay, WayForPay тощо.

У законі йдеться, що "реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та розрахункові книжки не застосовуються: при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів".

Нагадаємо, від 1 січня 2022 року в Україні набудуть чинності нові правила для фізичних осіб-підприємців, які працюють у сфері малого бізнесу. Вони будуть зобов'язані користуватися касовими апаратами. Тож для того, аби обрати та зареєструвати реєстратор розрахункових операцій (РРО) або програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО), залишається лише кілька тижнів. Це торкнеться сотень тисяч підприємців, які до цього ніколи не використовували касові апарати у своїй діяльності.

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