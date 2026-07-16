Не всі отримають пенсію після 65 років: хто може отримувати виплати від держави 2026-го

Гроші. / © Національний банк України

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Якщо громадянам в Україні не вистачає необхідної кількості страхового стажу, то замість пенсії вони можуть претендувати на державну соціальну допомогу. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Хто може отримати виплати цього року і від чого залежить сума, повідомили у Пенсійному фонді України.

Зауважимо, що у більшості випадків допомога передбачена для малозабезпечених громадян. Тобто середній дохід сім’ї за останні шість місяців має бути нижчим або не перевищувати встановлений рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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Водночас є винятки: для людей з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника рівень доходів сім’ї не впливає на право отримання державної допомоги.

Виплати можуть призначити:

людям з інвалідністю I, II або III групи;

громадянам, які досягли 65 років, але не накопичили достатньо страхового стажу для виходу на пенсію;

дітям, які втратили годувальника, якщо померлий не мав необхідного страхового стажу для призначення пенсії.

Який розмір допомоги 2026-го

Сума виплат залежить від категорії отримувача та рахується у відсотка від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Цього року її розмір 2 595 грн.

Які розміри втсановлено:

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150% — на трьох і більше дітей померлого годувальника (3 892,50 грн);

120% — на двох дітей померлого годувальника (3 114 грн);

100% — на одну дитину померлого годувальника, людям з інвалідністю I групи та жінкам, яким надано звання «Мати-героїня» (2 595 грн);

80% — людям з інвалідністю II групи (2 076 грн);

60% — людям з інвалідністю III групи (1 557 грн);

50% — священнослужителям (1 297,50 грн);

30% — людям, які досягли віку 65 років (778,50 грн).

У Пенсійному фонді наголошують: якщо розмір призначеної допомоги буде нижчим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, щомісяця громадянам будуть виплачувати доплату, щоб довести виплату до встановленого рівня.

Термін отримання такої допомоги залежить від підстави її призначення:

громадяни віком від 65 років, які не мають права на пенсію через недостатній страховий стаж, отримують виплати без обмеження строку;

люди з інвалідністю — протягом усього періоду, поки чинна встановлена група інвалідності;

діти, які втратили годувальника, — до досягнення 18 років, а якщо вони навчаються — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

У разі зміни групи інвалідності або збільшення розміру прожиткового мінімуму суму допомоги перерахують автоматично — додатково звертатися для цього не потрібно.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді нагадали про особливі умови призначення пенсій для державних службовців, які можуть отримувати пенсію у розмірі 60% від заробітної плати, з якої сплачувалися внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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Зауважимо, що у липні цього року в Україні продовжує діяти оновлена система базової соціальної допомоги. Вона об’єднує кілька видів державних виплат, а розмір допомоги залежить від доходів і складу родини.

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