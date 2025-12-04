- Дата публікації
Категорія
- Гроші
1553
2 хв
Не всі товари можна купити за "зимову тисячу": куди витратити та які є лазівки
Українцям уже почала приходити «зимова тисяча». Її можна витратити лише на визначені послуги.
Від 1 грудня в Україні стартувала друга хвиля виплат допомоги — «зимова тисяча». Подати заяву можна через застосунок «Дія» до 24 грудня, а у відділеннях «Укрпошти» — до 25 січня. Використати кошти — до 30 червня 2026 року.
Де можна витратити кошти та які лазівки існують, пише ”Телеграф”.
За даними Мінцифри, 80% платежів припадає на оплату комунальних послуг, а серед інших популярних напрямів — книжки, аптеки та донати на Сили оборони України.
Гроші «зимової тисячі» дозволено спрямовувати лише на товари та послуги українського виробництва:
комунальні послуги — світло, газ, опалення, вода;
продукти харчування — оплата в супермаркетах і бакалійних магазинах;
ліки та медичні вироби — в аптеках та аптечних супермаркетах;
книжки та друкована продукція;
поштові послуги;
донати на ЗСУ та благодійність.
Розрахунок «зимовою тисячею» відбувається за MCC-кодами, які дозволені постановою Кабміну. Якщо код магазину входить до переліку, платіж успішно відбудеться.
Дозволені MCC-коди:
4900 — комунальні послуги
5411 — продуктові магазини та супермаркети
5499 — інші продовольчі точки (спеціалізовані магазини, ринки, автомати)
5912 — аптеки
5942, 5994 — книжки та друковані видання
8398 — благодійні організації
9402 — поштові послуги
Лайфгаки українців
Одна з користувачок Мережі розповіла, що у відділенні «Укрпошти» мала отримати посилку з післяплатою, тому вирішила спробувати сплатити її карткою «Національний кешбек». Оплата відбулася успішно.
Жінка розповіла, що замовила пряжу, а такі товари не входять до переліку, дозволеного для оплати «зимовою тисячею».
У коментарях користувачі розповіли, що декому вдалося сплатити косметику, замовлену в онлай-магазинах, посилки на «Укрпошті», а дехто оплачував замовлення з «Розетки». Натомість оплатити доставлення їжі, як це було торік, не можна.
Як повідомлялося, від 22 листопада відбулися зміни у програмі «Національний кешбек», які стосуються категорії витрачання коштів. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.
Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва в торгових точках-партнерах.