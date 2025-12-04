ТСН у соціальних мережах

Гроші
1553
2 хв

Не всі товари можна купити за "зимову тисячу": куди витратити та які є лазівки

Українцям уже почала приходити «зимова тисяча». Її можна витратити лише на визначені послуги.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Національний кешбек.

Національний кешбек

Від 1 грудня в Україні стартувала друга хвиля виплат допомоги — «зимова тисяча». Подати заяву можна через застосунок «Дія» до 24 грудня, а у відділеннях «Укрпошти» — до 25 січня. Використати кошти — до 30 червня 2026 року.

Де можна витратити кошти та які лазівки існують, пише ”Телеграф”.

За даними Мінцифри, 80% платежів припадає на оплату комунальних послуг, а серед інших популярних напрямів — книжки, аптеки та донати на Сили оборони України.

Гроші «зимової тисячі» дозволено спрямовувати лише на товари та послуги українського виробництва:

  • комунальні послуги — світло, газ, опалення, вода;

  • продукти харчування — оплата в супермаркетах і бакалійних магазинах;

  • ліки та медичні вироби — в аптеках та аптечних супермаркетах;

  • книжки та друкована продукція;

  • поштові послуги;

  • донати на ЗСУ та благодійність.

Розрахунок «зимовою тисячею» відбувається за MCC-кодами, які дозволені постановою Кабміну. Якщо код магазину входить до переліку, платіж успішно відбудеться.

Дозволені MCC-коди:

  • 4900 — комунальні послуги

  • 5411 — продуктові магазини та супермаркети

  • 5499 — інші продовольчі точки (спеціалізовані магазини, ринки, автомати)

  • 5912 — аптеки

  • 5942, 5994 — книжки та друковані видання

  • 8398 — благодійні організації

  • 9402 — поштові послуги

Лайфгаки українців

Одна з користувачок Мережі розповіла, що у відділенні «Укрпошти» мала отримати посилку з післяплатою, тому вирішила спробувати сплатити її карткою «Національний кешбек». Оплата відбулася успішно.

Жінка розповіла, що замовила пряжу, а такі товари не входять до переліку, дозволеного для оплати «зимовою тисячею».

Фото: telegraf.

Фото: telegraf.

У коментарях користувачі розповіли, що декому вдалося сплатити косметику, замовлену в онлай-магазинах, посилки на «Укрпошті», а дехто оплачував замовлення з «Розетки». Натомість оплатити доставлення їжі, як це було торік, не можна.

Як повідомлялося, від 22 листопада відбулися зміни у програмі «Національний кешбек», які стосуються категорії витрачання коштів. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва в торгових точках-партнерах.

