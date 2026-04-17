Не використовувати потенціал вітру — шкодити державі: для чого на Закарпатті будують нові ВЕС

«Не використовувати цей потенціал для нашої країни, особливо в нинішніх умовах, означає завдавати більшої шкоди державі», — наголошує в сюжеті ФАКТИ ICTV Владислав Єременко, генеральний директор УК «Вітряні парки України».

Масштабний вітроенергетичний проєкт на Закарпатті

На Закарпатті в Карпатах планують збудувати понад 300 вітротурбін загальною потужністю 1,5 ГВт. Це один із найбільших проєктів вітрової енергетики в Україні, який може суттєво посилити енергетичну безпеку держави.

Реалізацією займається компанія «Вітряні парки України», яка працює на ринку понад 15 років. Після початку повномасштабної війни бізнес релокувався із Краматорська до Перечина, де продовжив розвиток.

Важливо, що компанія не лише встановлює вітротурбіни, а й має власну виробничу базу. Йдеться про підприємство «Френдлі Віндтехнолоджі» — єдиного в Україні виробника вітроенергетичних установок мультимегаватного класу. На сьогодні бізнес забезпечує повний цикл виробництва: від розробки до монтажу та сервісного обслуговування турбін.

Така локалізація виробництва дозволяє значно пришвидшити реалізацію проєктів і зменшити залежність від імпорту, що є критично важливим фактором в умовах війни.

Чому саме Карпати: дослідження і екологія

Як коментують у компанії, локації для будівництва обиралися не випадково — рішення базувалися на річних дослідженнях вітропотенціалу, погодних умов і впливу на довкілля. До цього процесу залучені незалежні наукові групи.

«Саме вершини, котрі обиралися, мають найбільший вітропотенціал. Вони не є основними туристичними напрямками. Компанія підходить відповідально до навколишнього середовища, де вона розміщує установки», — пояснює Владислав Єременко, наголошуючи: підготовчий етап тривав понад рік.

Як працює перша ВЕС у Нижньоворітській громаді?

УК «Вітряні парки України» уже завершила в регіоні будівництво першої вітроелектростанції, потужністю 80,8 МВт. Вона розташована у Нижньоворітській громаді та дозволяє забезпечувати електроенергією до 50 тисяч домогосподарств щороку. Наразі всі 16 вітротурбін від національного виробника підключені до об’єднаної енергосистеми України та генерують чисту електроенергію.

Окрім енергетичного ефекту, проєкт приносить економічну користь громаді. Нижньоворітська громада вже отримує прямі фінансові вигоди.

«Маємо робочі місця і 3% від доходу з продажу електроенергії — це до 2,5 млн грн на місяць. Для громади це величезні кошти», — говорить очільник громади Іван Грига, підкреслюючи: за ці гроші вже оновлено комп’ютерні класи у школах, побудовано нові спортивні зали та покращено місцеву інфраструктуру.

Наступною локацією для будівництва стане полонина Руна, де планують встановити 30 вітротурбін загальною потужністю 156 МВт.

На державному рівні підтримується розвиток вітрової енергетики як інструмент енергетичної безпеки, адже в умовах війни ключовим стає швидке введення нових потужностей.

Саме вітрова генерація дозволяє оперативно компенсувати втрати інфраструктури після атак.

«На сьогоднішній день найбільш екологічна енергія, яку ми можемо отримати, — це вітрова. І не використовувати цей потенціал для нашої країни, особливо в нинішніх умовах, означає завдавати більшої шкоди державі, ніж відповідально розвивати проєкти з подальшим відновленням екосистем», — підсумовує Владислав Єременко.

В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру розвиток нових генеруючих потужностей стає стратегічним пріоритетом. Вітрова енергетика — це вже не лише питання «зеленої» трансформації, а складова енергетичної стійкості країни, розвитку регіонів та економічної безпеки України.