Не вистачає стажу для отримання пенсії: що робити і які є варіанти
Якщо не вистачає стажу для пенсії, її можуть відкласти, але є варіанти вирішення, зокрема добровільні внески або підтвердження стажу.
Не всі українці після досягнення пенсійного віку можуть одразу отримати пенсію — ключовим фактором є наявність необхідного страхового стажу.
Про це йдеться в матеріалі “Судово-юридичної газети”.
2026 року діють такі вимоги:
у 60 років — не менше 33 років стажу;
у 63 роки — від 23 років;
у 65 років — щонайменше 15 років.
Якщо стажу недостатньо, призначення пенсії можуть відкласти або відмовити у стандартному порядку. Найчастіше це стосується людей, які працювали неофіційно і не сплачували внески.
Що робити, якщо стажу не вистачає
У такому випадку людина не залишається без підтримки, але замість пенсії отримує соціальну допомогу. 2026 року її розмір становить близько 2595 грн, однак фактична сума залежить від доходів.
Водночас є кілька способів «добрати» стаж:
добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду;
підтвердити стаж через архівні документи або довідки;
встановити стаж через суд, якщо документів немає.
Мінімальний добровільний внесок 2026 року становить 1 902,34 грн на місяць.
Як оформити внески
Оформити добровільну участь у пенсійній системі можна онлайн через портал Пенсійного фонду.
Для цього потрібно:
авторизуватися за допомогою електронного підпису;
обрати розділ добровільної участі;
вказати дані та перевірити умови договору;
підписати його та здійснити оплату.
Після цього інформація автоматично оновлюється в системі.
Пенсії в Україні 2026 — останні новини
Якщо людина відкладає вихід на пенсію, її розмір може зрости. За даними Пенсійного фонду, за кожен повний місяць відстрочки виплати збільшуються:
на 0,5% — якщо відтермінування до 5 років;
на 0,75% — якщо більше ніж на 5 років.
Водночас робота за кордоном може допомогти «добрати» необхідний стаж для призначення пенсії, але не впливає на її розмір.