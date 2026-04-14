Не вистачає стажу для отримання пенсії: що робити і які є варіанти

Пенсія в Україні

Реклама

Не всі українці після досягнення пенсійного віку можуть одразу отримати пенсію — ключовим фактором є наявність необхідного страхового стажу.

Про це йдеться в матеріалі “Судово-юридичної газети”.

2026 року діють такі вимоги:

Реклама

у 60 років — не менше 33 років стажу;

у 63 роки — від 23 років;

у 65 років — щонайменше 15 років.

Якщо стажу недостатньо, призначення пенсії можуть відкласти або відмовити у стандартному порядку. Найчастіше це стосується людей, які працювали неофіційно і не сплачували внески.

Що робити, якщо стажу не вистачає

У такому випадку людина не залишається без підтримки, але замість пенсії отримує соціальну допомогу. 2026 року її розмір становить близько 2595 грн, однак фактична сума залежить від доходів.

Водночас є кілька способів «добрати» стаж:

добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду;

підтвердити стаж через архівні документи або довідки;

встановити стаж через суд, якщо документів немає.

Мінімальний добровільний внесок 2026 року становить 1 902,34 грн на місяць.

Реклама

Як оформити внески

Оформити добровільну участь у пенсійній системі можна онлайн через портал Пенсійного фонду.

Для цього потрібно:

авторизуватися за допомогою електронного підпису;

обрати розділ добровільної участі;

вказати дані та перевірити умови договору;

підписати його та здійснити оплату.

Після цього інформація автоматично оновлюється в системі.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

Якщо людина відкладає вихід на пенсію, її розмір може зрости. За даними Пенсійного фонду, за кожен повний місяць відстрочки виплати збільшуються:

Реклама

на 0,5% — якщо відтермінування до 5 років;

на 0,75% — якщо більше ніж на 5 років.

Водночас робота за кордоном може допомогти «добрати» необхідний стаж для призначення пенсії, але не впливає на її розмір.