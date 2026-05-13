Не вистачає стажу для пенсії: як його можна "докупити" та скільки це коштує

Реклама

Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його сформувати самостійно. Для цього існують прості та законні механізми добровільних внесків, які дозволяють сформувати майбутні виплати без офіційного працевлаштування.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Київській області.

Згідно зі статтею 24 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», страховий стаж — це період, за який сплачено внески у сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Реклама

Порядок добровільної сплати внесків регулюється статтею 10 Закону України № 2464-VI. Згідно з нормами законодавства, громадяни можуть обрати один із двох доступних форматів участі у системі:

сплата внесків «наперед» для формування стажу (добровільна участь);

одноразова сплата за минулі періоди.

Щоб оформити угоду про добровільну участь у системі страхування, потрібно подати відповідну заяву до податкової служби за місцем реєстрації. Це можна зробити як особисто у паперовій формі, так і дистанційно через електронні сервіси.

На сьогодні мінімальний платіж за один місяць стажу розраховується як 22% від поточної «мінімалки» і становить 1 902,34 грн. Проте варто врахувати: якщо ви плануєте разово докупити стаж за попередні періоди, які вже минули, ця сума подвоюється згідно з вимогами закону. У такому разі вартість місяця становитиме 3 804,68 грн, а всю суму за обраний термін необхідно буде внести одним платежем одразу після підписання договору.

Для зарахування майбутнього стажу за принципом «місяць у місяць» достатньо регулярно вносити платежі, сума яких не нижча за встановлений мінімум. У такий спосіб стаж накопичується автоматично паралельно зі здійсненням оплат.

Реклама

Основні помилки, яких припускаються громадяни в цьому процесі:

сплата суми меншої за мінімальний внесок — місяць не зараховується;

спроба «докупити» періоди до 2004 року — законом це не передбачено;

порушення строків оплати після укладення договору.

Водночас фахівці наголошують, що перед купівлею громадянам варто отримати довідку за формою ОК-5 портал ПФУ або застосунок «Дія», щоб точно знати, скільки місяців їм не вистачає.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

В Україні під час розрахунку пенсії враховується не будь-який стаж із трудової книжки, а лише страховий — тобто періоди, за які сплачено ЄСВ (після 2004 року це є обовʼязковою умовою, а стаж до 2004-го зараховується автоматично). Крім того, до страхового стажу можуть входити й інші періоди, а всю інформацію про сплачені внески з 2004 року містить Державний реєстр — тому трудова книжка для підтвердження вже не потрібна.

Водночас багато літніх українців, зокрема самотні пенсіонери віком від 80 років, не знають, що мають право на додаткову щомісячну допомогу на догляд у розмірі 1038 гривень. Щоб отримати цю виплату, недостатньо просто досягти потрібного віку — необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію та подати заяву до Пенсійного фонду.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів