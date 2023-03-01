"Не зберігайте гроші під матрацом": фінансист пояснив, чому зараз варто купувати валюту

Фінансист Сергій Фурса радить українцям купувати іноземну валюту та пропорційно зберігати її у євро та доларах.

Про це він розповів у рамках проєкту 1+1 "Розмови про важливе".

"Ми точно можемо сказати, що людям не треба гратися у фінансових спекулянтів, тому що люди все рівно програють. Стандартне правило, яке завжди існувало — треба диверсифікувати частину в євро, частину в долари, частину в гривню. Головне, щоб гроші не лежали у вас під матрацом. Вони мають працювати", - наголосив він.

Нагадаємо, 1 березня в обмінниках долар продають у середньому за 39,5 грн, за євро пропонують 40,6 грн.

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