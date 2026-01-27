Пенсійна реальність 2026: кому обіцяють підвищення до 6000 грн та чому вижити на нинішні виплати неможливо

ТСН.ua з’ясував, скільки зараз отримують літні люди, чому Молдова почала нас випереджати та які неприємні сюрпризи чекають на нинішню молодь. / © ТСН.ua

Реклама

В Україні пенсіонери залишаються однією з найвразливіших верств населення. І хоча з 1 січня виплати дещо зросли, людям літнього віку, особливо тим, хто не має помочі від дітей чи родичів, дуже важко вижити. Адже проста пенсія за віком складає близько 3-4 тис. грн — менше, ніж прожитковий мінімум. Проте уряд обіцяє підвищення пенсій удвічі — до 6 тисяч грн.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про потенційне підвищення пенсій, на що очікувати пенсіонерам найближчим часом і яка ситуація з пенсіями в інших країнах.

Яка кількість пенсіонерів налічується в Україні і скільки вони отримують

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2026 року в Україні зареєстровані 10,2 мільйона пенсіонерів, з яких 2,8 млн працюють.

Реклама

72,76% пенсіонерів отримують пенсію за віком, 14,7% — по інвалідності, 6,92% — у разі втрати годувальника, 5,07% — за вислугу років.

Загалом середня пенсія з січня 2025-го до січня 2026-го зросла з 5 789,05 до 6 544,62 грн, або на 13,05%.

На початок 2026 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 тис. 544,62 грн. У пенсіонерів, які продовжують працювати, середня пенсія трохи вища — 7 тис. 160,1 грн.

Найбільша частка пенсіонерів — 31,06% — отримує пенсію в розмірі від 3001 до 4000 гривень .

Ще 29,64% мають виплати в межах від 5001 до 10 000 гривень .

Пенсію від 4001 до 5000 гривень отримують 20,21% українців.

Понад 10 000 гривень щомісяця виплачують 15,41% пенсіонерів.

До 3000 гривень отримують 3,68% осіб.

Що можна купити за ці гроші

Як підрахували у Finance.ua, «левову частку» пенсії з’їдають комунальні послуги. За газ, електроенергію, воду, опалення доводиться платити від 2 до 3 тис. грн щомісяця, і це без урахування пікових зимових нарахувань. Особливо не рятують навіть субсидії.

Реклама

«Мінімальний продуктовий набір, що включає хліб, крупи, молоко, овочі, фрукти, яйця та хоча б мінімальні порції м’яса, коштує щонайменше 2 500−3 тис. грн на місяць», — підрахували у виданні

І це — без до кафе і ресторанів, які рекомендував українцям ексглава МЗС Дмитро Кулеба.

Ще одна важлива витрата для пенсіонерів — ліки. Ті, хто купляв недавно ліки, могли помітити, що ціни на них, здається, ростуть ледь не по днях.

У середньому на медикаменти літні люди витрачають від 500 до 1 500 грн на місяць. Для тих, хто має хронічні захворювання або потребує спеціального лікування, ця сума може бути значно вищою.

Реклама

Додайте сюди ще витрати: на транспорт, мобільний зв’язок, засоби гігієни, побутову хімію, найнеобхідніший одяг та взуття.

Тому, як бачимо, середньої, а тим більше мінімальної пенсії, не може вистачити українцеві для покриття навіть базових найнеобхідніших потреб.

Українцям обіцяють перерахувати пенсії

Кабінет міністрів працює над тим, аби підняти пенсію до 6 тис. грн. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та нацціональної єдності Денис Улютін.

За його словами, підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Але є умова реформа солідарної системи. Таким чином, за планом Кабміну, базова виплата може зрости майже у два рази.

Реклама

Міністр пояснює: головна ідея реформи — той, хто багато працював і робив відрахувань у солідарну систему, має отримати більше, ніж є зараз.

«Наша пропозиція, що ми менше як 6 тисяч платити нікому не будемо», — каже Улютін.

Хто має оплачувати ці пенсії

Як зазначає Kyiv School of Economics, в Україні демографічна ситуація така, що кількість працюючих (16 млн.) та кількість пенсіонерів (12 млн) майже співпадає. Виходить десь 1,3 працюючих на 1 пенсіонера (а якщо рахувати лише тих працюючих, хто сплачує соціальний внесок (а це 12 млн), співвідношення падає до 1:1).

Однак нормальним є співвідношення, коли на одного пенсіонера припадає мінімум 1,5 працівника.

Реклама

Зараз в Україні — солідарна пенсійна система. Це означає, що люди, які зараз працюють та відраховують внески у Пенсійний фонд, фінансують пенсіонерів.

У KSE припускають, що наращі перехід на індивідуальну систему страхових відрахувань застосувати не можна, бо не буде кому платити пенсії людям похилого віку.

«Старенькі люди вже не зможуть перейти на цю систему, у них найчастіше немає постійних доходів, з яких вони могли б робити відрахування, вони вже пройшли цей етап життя. Тому потрібний перехідний період, коли держава частково фінансує пенсіонерів, але люди, які зараз роблять відрахування у Пенсійний фонд, державною системою пенсій користуватися вже не зможуть. Їм потрібно працювати і відраховувати собі на індивідуальні пенсії», — радять економісти.

Що робити молоді і чи буде колись у них пенсія

Раніше ми писали, що якщо нинішні 45–50-річні ще мають шанс вийти на пенсію в 60 років, то серед на 10 років старших таких буде через одного.

Реклама

Адвокатка Олена Воронкова у своїй статті радить молодим українцям уже задуматися про свою старість.

«Якщо зараз молоді люди віком 18–30 років дуже часто не замислюються про своє пенсійне майбутнє, то ті ж особи через 20 років можуть зіштовхнутися із досить неприємною ситуацією, що пенсійного віку вони досягнули, а от стажу для пенсії у них немає. І в цьому разі вони постануть перед вибором: чекати ще кілька років для набуття відповідних умов для призначення чи „докупати“ собі страховий стаж. При цьому вартість кожного місяця стажу буде розраховуватися вже за майбутніми показникам, та й немає гарантії, що на той час ще існуватиме така можливість», — пише авторка.

Експертка радить працювати офіційно, сплачувати внески або ж слідкувати, щоб організація/підприємство, де особа працевлаштована, сплачувала їх за неї.

Пенсії в інших країнах

У Європі найвищі показники зафіксовано в таких країнах:

Реклама

Ісландія: €38 031 на рік .

Люксембург: €34 413 на рік (найвищий показник серед країн ЄС).

Швейцарія

Норвегія

Найменше серед країн ЄС, отримують:

Туреччина: €3 377 на рік.

Болгарія: €4 479 на рік.

Балканські країни та країни Балтії.

Так, у 2025 році у Болгарії мінімальна пенсія в країні становить 322 євро в місяць.

Зрозуміло, що країни Західної Європи і навіть Польща вирвалися далеко вперед від України у питанні забезпечення своїх громадян. Наприклад, станом на 2025 р. мінімальна пенсія у Польщі становила 1 878 злотих на місяць (21 319 грн).

І песпектива того, що зруйнованій війною країні, навіть у разі перемир’я, вдасться їх наздогнати, наразі лишається примарною.

Реклама

Тому цікаво дізнатися, яка пенсія у країнах, приблизно з однаковим до нашого рівнем економічного розвитку.

Так, у сусідній Молдові повна мінімальна пенсія за віком після 1 квітня 2025 року та до 1 квітня 2026 року становить 3055,65 лея (7547 грн).

Неповна пенсія для тих, хто не має повного стажу, розраховується пропорційно до відпрацьованих років, але не може бути менше половини від повної — тобто 1527,82 лея (3773 грн)

Громадяни Молдови, які мають страховий стаж не менше 40 років, одержують мінімальну пенсію у розмірі 3300 леїв (8151 грн).

Реклама

Тому, як бачимо, Молдова, яка тривалий час була біднішою за Україну, уже починає нас випереджати.

А от Казахстані мінімальний розмір базової пенсії у 2026 році становить 35 596 тенге (2135 грн). Мінімальна солідарна пенсія (для якої потрібно хоча б пів року стажу) у 2026 році становить 69 049 тенге (4142.94 грн).

Тобто, ситуаця більш-менш схожа з Україною. Причому, північний агресор поки не вирішив забрати у казахстанців «ісконно-рускій» Байконур чи Павлодар.

У Грузії є вікова диференціяція пенсій і диференціяція за місцем проживання. Люди, старше 70 років, або ті, хто живуть високо в горах, отримують більше.

Реклама

Так, пенсія грузинів віком 70 років+ у 2026 році становитиме 495 ларі (7387 грн). Пенсія тієї ж категорії у високогірних населених пунктах становитиме майже 594 ларі (8865 грн).

Пенсія для осіб віком до 70 років становитиме 370 ларі (5522 грн), а в гірських населених пунктах вона становитиме 444 ларі (6626 грн).

Середня пенсія у Вірменії у I півріччі 2025 р. склала 49 032 драма (близько $127 або 5163 грн).

Нагадаємо, від 1 січня цього року зарплати педагогів у школах зросли на 30%. Вже від цього тижня вчителі почнуть отримувати перші підвищені зарплати.