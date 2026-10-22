Недоплатили пенсію: як змусити ПФУ перерахувати виплати та повернути гроші

Гроші / фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У разі помилки Пенсійного фонду України (ПФУ) під час призначення або перерахунку виплат пенсіонери можуть втратити частину належних грошей, надбавки або навіть отримати відмову через формальні причини, як-от різні чорнила в трудовій книжці.

Видання «На пенсії» пояснило, чому усної вимоги в таких ситуаціях недостатньо, як правильно скласти письмову скаргу, домогтися перевірки та чи можна притягнути посадовців ПФУ до відповідальності за допущені порушення.

Реклама

Фахівці зазначають, що загальна скарга з формулюванням «Мені неправильно нарахували пенсію» може не дати результату. У відповідь вам можуть просто надіслати формальне повідомлення про те, що всі розрахунки зроблені згідно до чинного законодавства і жодних помилок немає.

Реклама

Саме тому у зверненні треба чітко й детально вказати, які саме дані або документи працівники фонду мають перевірити.

Найпоширеніші помилки Пенсійного фонду при нарахуванні виплат

Найпоширеніші помилки під час призначення та перерахунку пенсії:

не враховано певний період страхового стажу;

неправильно визначено заробіток, з якого розраховували пенсію;

не враховано документи, подані пенсіонером;

неправильно застосовано норму закону або формулу розрахунку;

допущено помилку під час індексації або перерахунку;

неправильно визначено дату початку виплати пенсії;

не враховано право на надбавку, доплату або підвищення;

допущено арифметичну або технічну помилку.

Як переконатися, що пенсію вам нараховали правильно

Для того щоб з’ясувати, де виникла проблема, спочатку варто просити витяг із розпорядження про призначення або перерахунок виплат. У цьому документі чітко видно, які саме роки стажу й розмір заробітку взяли до уваги під час обчислень.

Кожен пенсіонер може вільно переглянути матеріали своєї справи, дізнатися всі деталі нарахувань та взяти копії необхідних паперів. Запитувати такий витяг бажано щоразу після чергового перерахунку пенсії, щоб своєчасно перевірити правильність нарахувань.

Реклама

Як правильно написати скаргу на Пенсійний фонд

У зверненні не варто просто писати про незгоду з розміром виплат. Потрібно чітко вимагати перевірити всі розрахунки, з’ясувати причину помилки та надіслати вам офіційну письмову відповідь.

Перший абзац скарги:

«Прошу перевірити правильність призначення або перерахунку моєї пенсії, встановити причини неправильного розрахунку, провести необхідний перерахунок і надати мені письмову відповідь із зазначенням правових підстав ухваленого рішення».

Якщо є підстави вважати, що помилка виникла через неналежне виконання службових обов’язків, можна додати другий абзац.

Реклама

Другий абзац скарги:

«Прошу провести перевірку причин допущення помилки та в разі встановлення порушення й вини конкретної посадової особи вирішити питання про притягнення її до відповідальності відповідно до законодавства».

Водночас фахівці наголошують, що до звернення слід додати копії:

рішення про призначення або перерахунок пенсії;

попередніх відповідей Пенсійного фонду;

документів, що підтверджують стаж і заробіток;

документів, які, на думку заявника, не було враховано під час розрахунку.

Оригінали документів віддавати не потрібно.

Як правильно подати скаргу та підтвердити її отримання

Подаючи скаргу особисто, обов’язково попросіть зареєструвати її та залишити собі копію з вхідним номером.

Якщо ви відправляєте документи поштою, обирайте цінний лист із описом вкладення та сповіщенням про вручення, щоб мати на руках доказ передачі конкретних документів. У разі використання електронного кабінету обов’язково збережіть підтвердження про відправку.

Якщо ж співробітники ПФУ на словах переконують у правильності розрахунків, завжди вимагайте офіційну письмову відповідь, адже саме вона стане підставою для подальшого оскарження.

Що робити, коли подання скарги не допомогло

Якщо замість перевірки, пенсіонер одержав стандартну відповідь про відсутність помилок, будь-які рішення чи бездіяльність місцевого відділення ПФУ можна оскаржити у встановленому порядку.

У розшифровці зазначено порядок оскарження, що діє від 5 вересня 2025 року, та такі строки подання скарги:

протягом одного року з дня ухвалення рішення;

не пізніше ніж через 30 календарних днів із дня ознайомлення з ним.

Коли термін оскарження пропущено через поважні обставини, у тексті скарги варто обов’язково попросити про його поновлення, додавши пояснення причин. Заяви надсилають керівникові того підрозділу ПФУ, співробітник якого припустився помилки.

У разі відмови рішення можна оскаржувати в управлінні вищого рівня або в адміністративному суді, а якщо підпис під первинним документом належить самому керівнику, скаргу спрямовують одразу до Головного управління ПФУ чи до суду. Також фахівці рекомендують у скарзі окремо попросити письмово повідомити, яку відповідальність поніс виконавець, який припустився помилки.

За який період Пенсійний фонд може повернути недоотриману пенсію

Відповідно до статті 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», чітко розрізняються випадки, коли невиплата коштів сталася з вини самого пенсіонера, і ситуації, коли помилки припустилася організація, що призначає чи здійснює виплати.

Фахівці пояснюють:

якщо пенсію не було отримано з вини самої людини, виплати за минулий час повертаються не більш ніж за три роки;

якщо пенсію не було отримано з вини органу, який її призначає або виплачує, суми виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.

Також у другому випадку передбачено компенсацію втрати частини доходів.

Експерти зауважують, що під час звернення важливо домагатися встановлення причини помилки та з’ясування того, з чиєї вини виникла недоплата.

У розшифровці також наведено статтю 107 зазначеного закону, де йдеться про те, що кошти, безпідставно стягнуті з людини, мають бути повернуті протягом трьох днів із дня ухвалення відповідного рішення, із нарахуванням пені.

Фахівці зазначають, якщо під час перерахунку або призначення пенсії ви виявили помилку, найперше слід взяти офіційні документи з деталізацією нарахувань, чітко позначити всі розбіжності, оформити письмову скаргу та обов’язково зберегти підтвердження її отримання. Такий алгоритм дозволить вимагати офіційного перегляду справи, коригування виплат і повернення недоотриманих коштів.

Пенсії в Україні — останні новини

У 2027 році українським пенсіонерам підвищать виплати у кілька етапів. Працюючим пенсіонерам зроблять індексацію в березні та перерахунок у квітні, а людям 70, 75 і 80 років додадуть 300, 450 або 570 гривень, якщо їхня пенсія не більша за 10 тисяч гривень.

Також у листопаді 2026 року деякі громадяни отримають максимальну пенсію — 25 950 гривень. Це люди з особливо небезпечною роботою та окремі категорії за спеціальними законами, і більше цієї суми пенсія бути не може.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів