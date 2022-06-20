Недоступні розкішні яхти та нерухомість: в ЄС назвали суму заморожених активів російських олігархів

Сума заморожених у ЄС активів російських олігархів подвоїлася.

У Євросоюзі заморожено активи російських олігархів майже на понад 12,5 млрд євро.

Про це це заявив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд, пише DW.

"Російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро внаслідок санкцій ЄС. Сума заморжених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Віганд пояснив, що таке різке збільшення заморожених активів за останні тижні було зумовлено тим, що багато об'єктів, що належать російським олігархам, було виявлено та заблоковано, особливо в Німеччині.

Читайте також: