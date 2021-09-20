Нелегальний ринок сигарет в Україні б’є рекорди: 16% тютюнового ринку в тіні

За даними Kantar Україна, в 2021 р. частка нелегальної тютюнової продукції сягнула 15,9%. Це абсолютний рекорд за останні 10 років. Імовірна причина – непродумана податкова політика.

За останній рік частка незаконних сигарет на українському ринку зросла більш ніж вдвічі – з 3,3 до 7,2 млрд. сигарет. Втрати державного бюджету через недоотримані податки і акцизи оцінюються в 13,2 млрд. грн. Такими є результати дослідження Kantar Україна, пише УНІАН.

З урахуванням ситуації в Донецькій і Луганській областях, Kantar Україна оцінює частку нелегальної продукції на тютюновому ринку України в 15,9%. Для порівняння, минулого року частка нелегальної тютюнової продукції оцінювалася на рівні 5% у червні і 7% у серпні 2020 р.

Експерти впевнені: причина різкого зростання нелегального ринку тютюну - непродумана податкова політика у комплексі з недостатньо активними діями щодо протидії контрабандистам.

Починаючи з 2018 р. акциз на сигарети, що складає до 60% вартості пачки, зростає мінімум на 20% щороку. Відповідно зростають і ціни. Але при цьому доходи держбюджету від тютюнового акцизу падають.

"У 2021 р. Україна зіткнулася з парадоксальною ситуацією: акциз на сигарети продовжив своє щорічне зростання на 20%, але, за даними Держказначейства, за першу половину 2021 р. доходи держбюджету від тютюнового акцизу впали аж на 7,1% або на 1,65 млрд. грн.", – пояснює тенденцію кандидат економічних наук, експерт з питань оподаткування Тетяна Кощук.

Причина в тому, що легальна продукція стає все менш доступною і, відповідно, її витісняє нелегальна. Дійсно, співвідношення вартості пачки до середньої зарплати в Україні значно гірше, ніж в Євросоюзі, США чи інших розвинутих країнах. Так, український курець, щоб заробити на пачку сигарет, має працювати 60 хвилин. А американський чи європейський - вдвічі менше.

"Верховна Рада підвищувала ставки акцизів в надії зібрати більше доходів. Але, як завжди, все пішло не за запланованим сценарієм – почався спад легального ринку, в результаті держава тільки втратила в податкових надходженнях. Але найбільший спад буде наступного року", – прогнозує економіст Борис Кушнірук.

За оцінками експертів, наступного року, якщо ситуація не зміниться, можна очікувати нового рекорду - тіньова частка тютюнового ринку може зрости до 20-25%.

За даними Kantar Україна, найбільші обсяги нелегальної тютюнової продукції фіксуються в Одеській і Харківській областях – там до 13% усього ринку сигарет мають нелегальне походження.

Значні обсяги нелегальних сигарет також реалізуються в Донецькій (10%), Дніпропетровській (8%), Львівській, Хмельницькій і Запорізькій областях (по 6%).

Дві третини (67%) усіх нелегальних сигарет реалізується через кіоски та невеликі магазини.

Показово, що в Україні паралельно з контрабандою і нелегальним виробництвом сигарет також зароджується новий ринок – нелегальних альтернативних тютюнових виробів.

Так, якщо великі легальні виробники електронних сигарет (бренди logic, JUUL) припинили або суттєво скоротили поставки в Україну, у той же час значно зросли поставки вейпів і одноразових електронних сигарет від невеликих китайських компаній. Часто ці товари до України завозять нелегально або напівлегально через посилки.

Аналогічно після різкого (в 4,2 рази) підвищення акцизів на айкоси різко зросла контрабанда китайських стіків – факти продажів цієї нелегальної продукції зафіксовано зокрема в Харківській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

Все більше такої контрабандної продукції продається через Інтернет і соціальні мережі.

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