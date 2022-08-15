Нема грошей на дороги: Кабмін хоче повернути акцизний збір для всіх видів палива

За розрахунками уряду, така ініціатива принесе держбюджету 2 млрд грн у місяць.

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.

Про це йдеться на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до документа автор документа, прем'єр Денис Шмигаль скаржиться, що в країні існує значний дефіцит коштів для фінансування дорожнього господарства.

"Державний дорожній фонд практично позбавлений джерел формування, оскільки прогнозний обсяг надходження коштів із джерел, що залишились, становили близько 0,1% від обсягу, передбаченого затвердженим розписом державного бюджету", – йдеться в повідомленні.

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За словами Шмигаля, наразі для фінансування дорожніх робіт практично зовсім відсутні кошти. Це не дає можливості утримувати мережу автомобільних доріг державного значення в належному стані. Також нема грошей на проведення аварійно-відновних робіт на ділянках доріг та мостах, що зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок бойових дій.

Таким чином прем'єр пропонує встановити ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан в розмірі 100 євро за 1000 літрів.

За розрахунками уряду, така ініціатива принесе держбюджету 2 млрд грн у місяць.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про повернення мита та оподаткування ПДВ на розмитнення авто та імпортні товари.

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