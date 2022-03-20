Немає що продавати: відомі мережі супермаркетів закрили понад 100 продуктових магазинів

Магазини обіцяють відкрити, щойно зможуть повноцінно забезпечувати поставки.

Одна з найбільших торгово-промислових груп України Fozzy Group вимушена була закрити 109 супермаркетів: "Сільпо" – 34, "Фора" – 75.

Частина магазинів розташовані в зоні бойових дій, а частина – у прифронтових зонах. Тому в окремих місцях просто небезпечно працювати, а в інших – просто немає що продавати, адже через війну виникли проблеми з логістикою товарів.

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Щойно зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми одразу відкриємо магазини", - зазначили в "Сільпо".

Зачинені супермаркети "Сільпо":

КИЇВ

Антоновича, 165

Булгакова, 11

Вишгородська, 21

Героїв Сталінграда пр-т, 8-А

Дорогожицька, 2

Жилянська, 107

Западинська, 15-А

Коновальця, 26-А

Магнітогорська, 1-А

Малиновського, 34

Маяковського пр-т, 43/2

Милославська, 10-А

Мінський пр-т, 4-А

Оболонський пр-т, 1-Б

Оболонський пр-т, 36-Б

Оленівська, 3

Повітрофлотський пр-т, 66

Райдужна, 8

Сагайдачного, 41

Скляренка, 17

Срібнокільська, 3-Г

Чоколівський б-р, 8

Шептицького, 4-А

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОРИСПІЛЬ, Київський шлях, 67

БРОВАРИ, Київська, 156

ВАСИЛЬКІВ, Грушевського, 19

ВІТА-ПОШТОВА, Звенигородська, 200-Д

СЛАВУТИЧ, Привокзальна, 5

СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, Київська, 1/102

СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, Небесної Сотні пр-т, 24/83

ФАСТІВ, Соборна, 42

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

МАЛИН, Грушевського, 43

ЧЕРНІГІВ І ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВ, Захисників, 9

ОСТЕР, Хмельницького, 54

Зачинені магазини "Фора":

БАРИШІВКА, Центральна вул, 15

БАХМАЧ, вул. Ярослава Мудрого, 24

БАХМАЧ, Соборності вул, 62-Б

БІЛА ЦЕРКВА, Сквирське шосе, 260-А

БОБРОВИЦЯ, вул. Незалежності, 40-А

БОРЗНА, вул. Шевченка, 16

БОРОДЯНКА, вул. Паркова, 2

БОРОДЯНКА, Центральна вул., 343

БРОВАРИ, Київська вул., 4

БУЧА, вул. Склозаводська, 10-Б

БУЧА, Яблунська вул., 203-Б

ВЕЛИКА ДИМЕРКА, Промислова вул., 2-Б

ВИШГОРОД, Ягідна вул., 5-А

ВИШНЕВЕ, вул. Чорновола, 46-Б

ВИШНЕВЕ, Київська вул., 2-Л

ВОРЗЕЛЬ, Курортна вул., 60-А

ГАТНЕ, Інститутська вул., 16

ГЛЕВАХА, вул. Ботанічна, 19

ГОГОЛІВ, вул. Київська, 167-Г

ГОРЕНИЧІ, Столична вул.

ГОРОДНЯ, Чернігівська вул., 26-А

ГОСТОМЕЛЬ, вул. Рекунова, 1

ГОСТОМЕЛЬ, вул. Св.-Покровська, 73-В

ГОСТОМЕЛЬ, Гостомельське шосе, 1

ГОСТОМЕЛЬ, Садова вул., 2

ДИМЕР, вул. Бударіна, 5

ДИМЕР, Соборна вул., 73

ІВАНКІВ, вул. Ватутіна, 32

ІРПІНЬ, Г. Сковороди вул., 11

ІРПІНЬ, Ново-Оскольська вул., 2-П

ІРПІНЬ, Соборна вул., 160-Б

ІРПІНЬ, Університетська вул., 2-Ф/3

ІРПІНЬ, Центральна вул., 29

ІРПІНЬ, Чайковського вул., 5

КАГАРЛИК, вул. Незалежності, 14

КАЛИТА, Миру вул., 45

КАТЮЖАНКА, Київська вул., 60

КИЇВ, бул. Кольцова, 24

КИЇВ, вул. Антонова, 11

КИЇВ, вул. Б.Хмельницького, 39/2

КИЇВ, вул. Білецького, 11

КИЇВ, вул. Зодчих, 16

КИЇВ, вул. Кубанської України, 55

КИЇВ, вул. Якуба Коласа, 25

КИЇВ, Гавела Вацлава бул., 29

КИЇВ, Голосіївський пр-т, 118

КИЇВ, Заболотного вул., 128-А

КИЇВ, Наб.-Печерська дорога, 10-А

КИЇВ, пр. Ак.Вернадського, 16

КИЇВ, пр. Відрадний, 14/45

КИЇВ, пр-т Гагаріна, 2/35

КИЇВ, Ружинська вул., 26/41

КИЇВ, Юнкерова вул., 92-А

КЛАВ-ТАРАСОВЕ, Центральна вул., 2-Ж

КОЗЕЛЕЦЬ, Соборності вул., 53/1

КОЗИН, Обухівське шосе, 39

КОНОТОП, вул. Лазаревського, 12

КОРОСТЕНЬ, вул. Грушевського, 34

КОЦЮБИНСЬКЕ, Доківська вул., 14/1

МАКАРІВ, Д.Ростовського вул., 1

МИЛА, Комарова вул., 44-В

НЕМІШАЄВЕ, вул. Заводська, 49-А

НІЖИН, вул. Батюка, 9

НІЖИН, вул. Московська, 12

НОВОСІЛКИ, вул. Садова, 6-А

НОСІВКА, вул. Центральна, 39

П.БОРЩАГІВКА, Софіївський пров., 26

ПИРЯТИН, Соборна вул., 36

ПІСКІВКА, вул. Філіпова, 16-Б

ПРИЛУКИ, Коптєва Юрія вул., 59-А

РОКИТНЕ, вул. Першотравнева, 11

РОМНИ, Коржівська вул., 100

С.БОРЩАГІВКА, Микільська вул., 8-Б

СВЯТОПЕТРІВ., Шевченка б-р, 1

СЛАВУТИЧ, Московський квартал, 60

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