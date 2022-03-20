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Немає що продавати: відомі мережі супермаркетів закрили понад 100 продуктових магазинів

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Немає що продавати: відомі мережі супермаркетів закрили понад 100 продуктових магазинів

УНІАН

Магазини обіцяють відкрити, щойно зможуть повноцінно забезпечувати поставки.

Одна з найбільших торгово-промислових груп України Fozzy Group вимушена була закрити 109 супермаркетів: "Сільпо" – 34, "Фора" – 75.

Частина магазинів розташовані в зоні бойових дій, а частина – у прифронтових зонах. Тому в окремих місцях просто небезпечно працювати, а в інших – просто немає що продавати, адже через війну виникли проблеми з логістикою товарів.

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Щойно зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми одразу відкриємо магазини", - зазначили в "Сільпо".

Зачинені супермаркети "Сільпо":

КИЇВ

  • Антоновича, 165
  • Булгакова, 11
  • Вишгородська, 21
  • Героїв Сталінграда пр-т, 8-А
  • Дорогожицька, 2
  • Жилянська, 107
  • Западинська, 15-А
  • Коновальця, 26-А
  • Магнітогорська, 1-А
  • Малиновського, 34
  • Маяковського пр-т, 43/2
  • Милославська, 10-А
  • Мінський пр-т, 4-А
  • Оболонський пр-т, 1-Б
  • Оболонський пр-т, 36-Б
  • Оленівська, 3
  • Повітрофлотський пр-т, 66
  • Райдужна, 8
  • Сагайдачного, 41
  • Скляренка, 17
  • Срібнокільська, 3-Г
  • Чоколівський б-р, 8
  • Шептицького, 4-А

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

  • БОРИСПІЛЬ, Київський шлях, 67
  • БРОВАРИ, Київська, 156
  • ВАСИЛЬКІВ, Грушевського, 19
  • ВІТА-ПОШТОВА, Звенигородська, 200-Д
  • СЛАВУТИЧ, Привокзальна, 5
  • СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, Київська, 1/102
  • СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, Небесної Сотні пр-т, 24/83
  • ФАСТІВ, Соборна, 42

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

  • МАЛИН, Грушевського, 43

ЧЕРНІГІВ І ОБЛАСТЬ

  • ЧЕРНІГІВ, Захисників, 9
  • ОСТЕР, Хмельницького, 54

Зачинені магазини "Фора":

  • БАРИШІВКА, Центральна вул, 15
  • БАХМАЧ, вул. Ярослава Мудрого, 24
  • БАХМАЧ, Соборності вул, 62-Б
  • БІЛА ЦЕРКВА, Сквирське шосе, 260-А
  • БОБРОВИЦЯ, вул. Незалежності, 40-А
  • БОРЗНА, вул. Шевченка, 16
  • БОРОДЯНКА, вул. Паркова, 2
  • БОРОДЯНКА, Центральна вул., 343
  • БРОВАРИ, Київська вул., 4
  • БУЧА, вул. Склозаводська, 10-Б
  • БУЧА, Яблунська вул., 203-Б
  • ВЕЛИКА ДИМЕРКА, Промислова вул., 2-Б
  • ВИШГОРОД, Ягідна вул., 5-А
  • ВИШНЕВЕ, вул. Чорновола, 46-Б
  • ВИШНЕВЕ, Київська вул., 2-Л
  • ВОРЗЕЛЬ, Курортна вул., 60-А
  • ГАТНЕ, Інститутська вул., 16
  • ГЛЕВАХА, вул. Ботанічна, 19
  • ГОГОЛІВ, вул. Київська, 167-Г
  • ГОРЕНИЧІ, Столична вул.
  • ГОРОДНЯ, Чернігівська вул., 26-А
  • ГОСТОМЕЛЬ, вул. Рекунова, 1
  • ГОСТОМЕЛЬ, вул. Св.-Покровська, 73-В
  • ГОСТОМЕЛЬ, Гостомельське шосе, 1
  • ГОСТОМЕЛЬ, Садова вул., 2
  • ДИМЕР, вул. Бударіна, 5
  • ДИМЕР, Соборна вул., 73
  • ІВАНКІВ, вул. Ватутіна, 32
  • ІРПІНЬ, Г. Сковороди вул., 11
  • ІРПІНЬ, Ново-Оскольська вул., 2-П
  • ІРПІНЬ, Соборна вул., 160-Б
  • ІРПІНЬ, Університетська вул., 2-Ф/3
  • ІРПІНЬ, Центральна вул., 29
  • ІРПІНЬ, Чайковського вул., 5
  • КАГАРЛИК, вул. Незалежності, 14
  • КАЛИТА, Миру вул., 45
  • КАТЮЖАНКА, Київська вул., 60
  • КИЇВ, бул. Кольцова, 24
  • КИЇВ, вул. Антонова, 11
  • КИЇВ, вул. Б.Хмельницького, 39/2
  • КИЇВ, вул. Білецького, 11
  • КИЇВ, вул. Зодчих, 16
  • КИЇВ, вул. Кубанської України, 55
  • КИЇВ, вул. Якуба Коласа, 25
  • КИЇВ, Гавела Вацлава бул., 29
  • КИЇВ, Голосіївський пр-т, 118
  • КИЇВ, Заболотного вул., 128-А
  • КИЇВ, Наб.-Печерська дорога, 10-А
  • КИЇВ, пр. Ак.Вернадського, 16
  • КИЇВ, пр. Відрадний, 14/45
  • КИЇВ, пр-т Гагаріна, 2/35
  • КИЇВ, Ружинська вул., 26/41
  • КИЇВ, Юнкерова вул., 92-А
  • КЛАВ-ТАРАСОВЕ, Центральна вул., 2-Ж
  • КОЗЕЛЕЦЬ, Соборності вул., 53/1
  • КОЗИН, Обухівське шосе, 39
  • КОНОТОП, вул. Лазаревського, 12
  • КОРОСТЕНЬ, вул. Грушевського, 34
  • КОЦЮБИНСЬКЕ, Доківська вул., 14/1
  • МАКАРІВ, Д.Ростовського вул., 1
  • МИЛА, Комарова вул., 44-В
  • НЕМІШАЄВЕ, вул. Заводська, 49-А
  • НІЖИН, вул. Батюка, 9
  • НІЖИН, вул. Московська, 12
  • НОВОСІЛКИ, вул. Садова, 6-А
  • НОСІВКА, вул. Центральна, 39
  • П.БОРЩАГІВКА, Софіївський пров., 26
  • ПИРЯТИН, Соборна вул., 36
  • ПІСКІВКА, вул. Філіпова, 16-Б
  • ПРИЛУКИ, Коптєва Юрія вул., 59-А
  • РОКИТНЕ, вул. Першотравнева, 11
  • РОМНИ, Коржівська вул., 100
  • С.БОРЩАГІВКА, Микільська вул., 8-Б
  • СВЯТОПЕТРІВ., Шевченка б-р, 1
  • СЛАВУТИЧ, Московський квартал, 60

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