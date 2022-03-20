Немає що продавати: відомі мережі супермаркетів закрили понад 100 продуктових магазинів

Магазини обіцяють відкрити, щойно зможуть повноцінно забезпечувати поставки.
Одна з найбільших торгово-промислових груп України Fozzy Group вимушена була закрити 109 супермаркетів: "Сільпо" – 34, "Фора" – 75.
Частина магазинів розташовані в зоні бойових дій, а частина – у прифронтових зонах. Тому в окремих місцях просто небезпечно працювати, а в інших – просто немає що продавати, адже через війну виникли проблеми з логістикою товарів.
"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Щойно зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми одразу відкриємо магазини", - зазначили в "Сільпо".
Зачинені супермаркети "Сільпо":
КИЇВ
- Антоновича, 165
- Булгакова, 11
- Вишгородська, 21
- Героїв Сталінграда пр-т, 8-А
- Дорогожицька, 2
- Жилянська, 107
- Западинська, 15-А
- Коновальця, 26-А
- Магнітогорська, 1-А
- Малиновського, 34
- Маяковського пр-т, 43/2
- Милославська, 10-А
- Мінський пр-т, 4-А
- Оболонський пр-т, 1-Б
- Оболонський пр-т, 36-Б
- Оленівська, 3
- Повітрофлотський пр-т, 66
- Райдужна, 8
- Сагайдачного, 41
- Скляренка, 17
- Срібнокільська, 3-Г
- Чоколівський б-р, 8
- Шептицького, 4-А
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
- БОРИСПІЛЬ, Київський шлях, 67
- БРОВАРИ, Київська, 156
- ВАСИЛЬКІВ, Грушевського, 19
- ВІТА-ПОШТОВА, Звенигородська, 200-Д
- СЛАВУТИЧ, Привокзальна, 5
- СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, Київська, 1/102
- СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, Небесної Сотні пр-т, 24/83
- ФАСТІВ, Соборна, 42
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
- МАЛИН, Грушевського, 43
ЧЕРНІГІВ І ОБЛАСТЬ
- ЧЕРНІГІВ, Захисників, 9
- ОСТЕР, Хмельницького, 54
Зачинені магазини "Фора":
- БАРИШІВКА, Центральна вул, 15
- БАХМАЧ, вул. Ярослава Мудрого, 24
- БАХМАЧ, Соборності вул, 62-Б
- БІЛА ЦЕРКВА, Сквирське шосе, 260-А
- БОБРОВИЦЯ, вул. Незалежності, 40-А
- БОРЗНА, вул. Шевченка, 16
- БОРОДЯНКА, вул. Паркова, 2
- БОРОДЯНКА, Центральна вул., 343
- БРОВАРИ, Київська вул., 4
- БУЧА, вул. Склозаводська, 10-Б
- БУЧА, Яблунська вул., 203-Б
- ВЕЛИКА ДИМЕРКА, Промислова вул., 2-Б
- ВИШГОРОД, Ягідна вул., 5-А
- ВИШНЕВЕ, вул. Чорновола, 46-Б
- ВИШНЕВЕ, Київська вул., 2-Л
- ВОРЗЕЛЬ, Курортна вул., 60-А
- ГАТНЕ, Інститутська вул., 16
- ГЛЕВАХА, вул. Ботанічна, 19
- ГОГОЛІВ, вул. Київська, 167-Г
- ГОРЕНИЧІ, Столична вул.
- ГОРОДНЯ, Чернігівська вул., 26-А
- ГОСТОМЕЛЬ, вул. Рекунова, 1
- ГОСТОМЕЛЬ, вул. Св.-Покровська, 73-В
- ГОСТОМЕЛЬ, Гостомельське шосе, 1
- ГОСТОМЕЛЬ, Садова вул., 2
- ДИМЕР, вул. Бударіна, 5
- ДИМЕР, Соборна вул., 73
- ІВАНКІВ, вул. Ватутіна, 32
- ІРПІНЬ, Г. Сковороди вул., 11
- ІРПІНЬ, Ново-Оскольська вул., 2-П
- ІРПІНЬ, Соборна вул., 160-Б
- ІРПІНЬ, Університетська вул., 2-Ф/3
- ІРПІНЬ, Центральна вул., 29
- ІРПІНЬ, Чайковського вул., 5
- КАГАРЛИК, вул. Незалежності, 14
- КАЛИТА, Миру вул., 45
- КАТЮЖАНКА, Київська вул., 60
- КИЇВ, бул. Кольцова, 24
- КИЇВ, вул. Антонова, 11
- КИЇВ, вул. Б.Хмельницького, 39/2
- КИЇВ, вул. Білецького, 11
- КИЇВ, вул. Зодчих, 16
- КИЇВ, вул. Кубанської України, 55
- КИЇВ, вул. Якуба Коласа, 25
- КИЇВ, Гавела Вацлава бул., 29
- КИЇВ, Голосіївський пр-т, 118
- КИЇВ, Заболотного вул., 128-А
- КИЇВ, Наб.-Печерська дорога, 10-А
- КИЇВ, пр. Ак.Вернадського, 16
- КИЇВ, пр. Відрадний, 14/45
- КИЇВ, пр-т Гагаріна, 2/35
- КИЇВ, Ружинська вул., 26/41
- КИЇВ, Юнкерова вул., 92-А
- КЛАВ-ТАРАСОВЕ, Центральна вул., 2-Ж
- КОЗЕЛЕЦЬ, Соборності вул., 53/1
- КОЗИН, Обухівське шосе, 39
- КОНОТОП, вул. Лазаревського, 12
- КОРОСТЕНЬ, вул. Грушевського, 34
- КОЦЮБИНСЬКЕ, Доківська вул., 14/1
- МАКАРІВ, Д.Ростовського вул., 1
- МИЛА, Комарова вул., 44-В
- НЕМІШАЄВЕ, вул. Заводська, 49-А
- НІЖИН, вул. Батюка, 9
- НІЖИН, вул. Московська, 12
- НОВОСІЛКИ, вул. Садова, 6-А
- НОСІВКА, вул. Центральна, 39
- П.БОРЩАГІВКА, Софіївський пров., 26
- ПИРЯТИН, Соборна вул., 36
- ПІСКІВКА, вул. Філіпова, 16-Б
- ПРИЛУКИ, Коптєва Юрія вул., 59-А
- РОКИТНЕ, вул. Першотравнева, 11
- РОМНИ, Коржівська вул., 100
- С.БОРЩАГІВКА, Микільська вул., 8-Б
- СВЯТОПЕТРІВ., Шевченка б-р, 1
- СЛАВУТИЧ, Московський квартал, 60
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