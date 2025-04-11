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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Необдумане скасування маркетингових договорів призвело до здорожчання ліків і зростання прибутків виробників на 500 млн грн щомісяця — економіст

Заборона маркетингових договорів між аптеками та виробниками ліків, запроваджена урядом від 1 березня, призвела не до зниження, а до зростання цін на медикаменти та надприбутків для виробників у розмірі близько 500 млн грн щомісяця, вважає економіст Олексій Кущ.

Необдумане скасування маркетингових договорів призвело до здорожчання ліків і зростання прибутків виробників на 500 млн грн щомісяця — економіст

© Офіс генерального прокурора

«Благими намірами встелений шлях споживача до цінового пекла. Замість здешевлення лікарських засобів українці отримали їхнє подорожчання, а виробники — додаткові прибутки», — зазначив експерт у коментарі агентству.

За словами Куща, до березня в Україні діяли так звані маркетингові договори — агентські угоди між аптеками та фармацевтичними компаніями. За ними аптеки отримували плату за просування продукції, надання консультацій споживачам та участь у маркетингових акціях. Така модель дозволяла знижувати кінцеву ціну для покупця.

«Аптеки в Україні працюють за принципами торгового ритейлу, а не як склади ліків за рецептами. І саме завдяки маркетинговим угодам з’являлися знижки, акції та більша конкуренція», — наголосив економіст.

Втім, уряд вирішив, що саме маркетингові договори нібито є причиною зростання цін на ліки, і заборонив їх. Проте, за словами Куща, це призвело до зворотного ефекту.

«Ціни були знижені лише на близько 100 препаратів — переважно другорядних, як аскорбінки. На решту продукції виробники зберегли ціни і перестали платити аптекам за маркетинговими договорами. Внаслідок цього отримали додаткові прибутки, а аптеки, аби компенсувати втрати, підвищили торгові націнки», — пояснив експерт.

У результаті, зазначає Кущ, тягар змін ліг на плечі споживача, який тепер платить більше. Загальні додаткові доходи виробників через скасування маркетингових угод він оцінює у 500 млн грн щомісяця.

«А тепер питання: чи дійсно в МОЗ сидять такі короткозорі чиновники, які не розуміють цих наслідків? Думаю, ні. Тому чи не йдеться тут про відвертий лобізм великої фарми — а точніше, кількох окремих виробників? Чи немає тут корупційного сліду?» — підсумував Кущ.

Економіст закликав ретельно перевірити обставини запроваджених змін, аби уникнути подальшого здорожчання ліків, яке найбільше вражає соціально незахищені верстви населення.

Дата публікації
Кількість переглядів
135
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