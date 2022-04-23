​​Необгрунтоване використання майже 10 млн грн бюджетних коштів: ексголові Держрезерву повідомлено про підозру

За місцем проживання підозрюваного проведено обшуки, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у службовій недбалості ( ч. 2 ст. 367 КК України) колишньому голові Державного агентства резерву України.

Про це повідомляє пресслужба Гепрокуратури.

За даними слідства, колишній голова Держрезерву України у 2017 році необґрунтовано використав понад 9,5 млн грн бюджетних коштів на оплату та поставку до державного резерву наднормових тонн оливи моторної, дозволу на фінансування яких не було.

У цей період посаду голови Державного агентства резерву України займав Вадим Мосійчук.

Наразі проведено обшуки за місцем проживання, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції України, за оперативного супроводу працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Нагадаємо, ексголова Держрезерву подав до суду на Кабмін через своє звільнення.

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