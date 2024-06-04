«Необхідно відновити державну генерацію»: в Міненерго розповіли, чому було підвищено тариф на світло

Збільшення тарифу на електроенергію для населення було потрібно для відновлення пошкодженої росіянами державної генерації.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

«Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію. Підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів», - сказала вона.

Гринчук нагадала, що через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії «Центренерго» та гідроелектростанції «Укргідроенерго».

Водночас вона додала, що новий тариф на електроенергію у розмірі 4,32 грн/кВт-г покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

«Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт-г двома державними енергокомпаніями – «Енергоатомом» та «Укргідроенерго», а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн», - пояснила заступниця міністра енергетики.

Нагадаємо, через російські обстріли в Україні пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції.