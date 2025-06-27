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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
255
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Необхідно поставити штрафи за якість газу на паузу до завершення воєнного стану — Мизовець

Чинна система штрафів за невідповідність газу встановленим стандартам якості у період війни є неприйнятною і має бути переглянута.

Необхідно поставити штрафи за якість газу на паузу до завершення воєнного стану — Мизовець

Про це заявив президент асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець.

«Це підхід абсолютно нерозумний. Я певен того, що ці всі штрафні санкції потрібно відміняти», — зазначив він.

На думку експерта, необхідно щонайменше поставити дію штрафів на паузу до завершення воєнного стану. Мизовець наголосив, що «виробники енергії в нашій країні мають стояти на першому місці. Наряду з виробниками зброї. І лікарями, і рятувальниками». 

Тому, за його словами, нинішній підхід «веде просто в нікуди».

Він підкреслив, що в умовах повномасштабної війни видобувні компанії подекуди фізично не мають змоги забезпечити нормативну якість газу через об’єктивні причини: «Я не зустрічав випадків, коли видобувники зловживали тим, що подавали неякісний газ в газотранспортну систему, саме з суб'єктивних причин. Ну, а якщо причини сталися об'єктивні, то,як на мене, це точно не їх вина, що на свердловину чи на обладнання, яке готує газ до подачі в газотранспортну систему, прилетіла ракета або шахед і вибила їх з ладу».

Також він висловив занепокоєння тим, що штрафи та вимоги щодо якості газу, закладені в Кодексі ГТС, не враховують реалій війни.

«Як мінімум, якимись окремими рішеннями, якщо ми не можемо змінити кодекс газотранспортної системи, […] це все потрібно врегулювати на рівні НКРЕКП або Кабміну», — заявив Мизовець.

Мизовець наголосив, що держава натомість має підтримувати постраждалі компанії: «Навпаки, в даному випадку держава має йти на зустріч і за можливості надавати якісь пільгові кредити, якісь відстрочки, можливо, навіть по податках. […] Компанія, яка постраждала від обстрілів,максимально оперативно ремонтувала свої потужності для подачі газу в газотранспортну систему».

Нагадаємо, засновниця Національної асоціації видобувної промисловості України Ксенія Оринчак також заявила, що держава має підтримати газовидобувні підприємства, що постраждали від обстрілів, а не накладати на них штрафи за тимчасове відхилення від стандартів якості.

Дата публікації
Кількість переглядів
255
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