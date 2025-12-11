- Дата публікації
Нетиповий тренд грудня: в Україні несподівано здешевшав популярний овоч
В Україні на початку грудня подешевшали тепличні огірки. Ціни впали на 10% через слабкий попит та переповнені склади. Ринок очікує нових коливань.
В Україні на першому тижні грудня зафіксували зниження оптових цін на тепличні огірки — тенденцію, яку фахівці називають нетиповою для цього періоду.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
За їхніми даними, тепличний огірок сьогодні продається по 90–120 грн/кг ($2,13–2,84/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тиждень тому. Постачальники пояснюють: здешевлення стало вимушеним кроком через слабкий попит, який цього року помітно нижчий, ніж зазвичай у грудні.
Причиною падіння цін стало небажання оптових компаній та торговельних мереж закуповувати великі партії продукції. Рітейл заявляє про низьку швидкість продажів, що призводить до накопичення значних запасів на складах. Через затримки у збуті частина продукції поступово втрачає якість.
При цьому тепличний огірок в Україні залишається приблизно на 13% дорожчим, ніж у цей самий період минулого року.
Більшість операторів ринку вважають поточну ситуацію тимчасовою та припускають, що вже наступного тижня ціни можуть знову піти вгору.
Нагадаємо, в Україні в грудні — надлишок важливого продукту, проте ціни на нього все одно зростають.