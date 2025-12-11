ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Нетиповий тренд грудня: в Україні несподівано здешевшав популярний овоч

В Україні на початку грудня подешевшали тепличні огірки. Ціни впали на 10% через слабкий попит та переповнені склади. Ринок очікує нових коливань.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Нетиповий тренд грудня: в Україні несподівано здешевшав популярний овоч

У грудні в Україні зменшилися ціни на тепличні огірки / © Фото з відкритих джерел

В Україні на першому тижні грудня зафіксували зниження оптових цін на тепличні огірки — тенденцію, яку фахівці називають нетиповою для цього періоду.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми даними, тепличний огірок сьогодні продається по 90–120 грн/кг ($2,13–2,84/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тиждень тому. Постачальники пояснюють: здешевлення стало вимушеним кроком через слабкий попит, який цього року помітно нижчий, ніж зазвичай у грудні.

Причиною падіння цін стало небажання оптових компаній та торговельних мереж закуповувати великі партії продукції. Рітейл заявляє про низьку швидкість продажів, що призводить до накопичення значних запасів на складах. Через затримки у збуті частина продукції поступово втрачає якість.

При цьому тепличний огірок в Україні залишається приблизно на 13% дорожчим, ніж у цей самий період минулого року.

Більшість операторів ринку вважають поточну ситуацію тимчасовою та припускають, що вже наступного тижня ціни можуть знову піти вгору.

Нагадаємо, в Україні в грудні — надлишок важливого продукту, проте ціни на нього все одно зростають.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie