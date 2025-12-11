Нетиповий тренд грудня: в Україні несподівано здешевшав популярний овоч

У грудні в Україні зменшилися ціни на тепличні огірки / © Фото з відкритих джерел

В Україні на першому тижні грудня зафіксували зниження оптових цін на тепличні огірки — тенденцію, яку фахівці називають нетиповою для цього періоду.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми даними, тепличний огірок сьогодні продається по 90–120 грн/кг ($2,13–2,84/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тиждень тому. Постачальники пояснюють: здешевлення стало вимушеним кроком через слабкий попит, який цього року помітно нижчий, ніж зазвичай у грудні.

Причиною падіння цін стало небажання оптових компаній та торговельних мереж закуповувати великі партії продукції. Рітейл заявляє про низьку швидкість продажів, що призводить до накопичення значних запасів на складах. Через затримки у збуті частина продукції поступово втрачає якість.

При цьому тепличний огірок в Україні залишається приблизно на 13% дорожчим, ніж у цей самий період минулого року.

Більшість операторів ринку вважають поточну ситуацію тимчасовою та припускають, що вже наступного тижня ціни можуть знову піти вгору.

Нагадаємо, в Україні в грудні — надлишок важливого продукту, проте ціни на нього все одно зростають.