Невдоволені, що покарають патріарха РПЦ: Угорщина знову блокує шостий пакет санкцій проти РФ

Невдоволені, що покарають патріарха РПЦ: Угорщина знову блокує шостий пакет санкцій проти РФ

Угорщина знову блокує шостий пакет санкції, які Євросоюз планує запровадити проти Росії.

На цей раз Віктору Орбану не сподобалось, що під санкції ЄС потрапив патріарх РПЦ Кирил, який відкрито підтримує війну проти України.

Про це повідомляє Вloomberg.

Як зазначають джерела видання, Угорщина розчарувала Євросоюз вкотре заблокувавши прийняття шостого пакету санкції. Орбану не сподобалось те, що до підсанкційних осіб внесли патріарха РПЦ.

" Будапешт вимагав виключити патріарха Кирила, який очолює Російську православну церкву і був відвертим прихильником Володимира Путіна та війни в Україні, із запропонованого списку осіб, які потрапили під санкції. За словами одного чиновника, ім’я Кирила не називали лідери на саміті на початку цього тижня", - йдеться у повідомленні.

Також в Угорщини виникли технічні зауваження щодо ембарго на російську нафту. Наразі невідомо, коли ЄС остаточно оголосить про санкції проти РФ.

Нагадаємо, н ещодавно відбувся збір понад 400 підписів під зверненням до Патріарха Варфоломія ініціювати над Московським патріархом Кирилом найвищий церковний суд.

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